Demócratas impugnan orden de Trump que limita el voto por correo en elecciones de 2026

Estados bajo control demócrata han presentado una nueva demanda este miércoles para desafiar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca restringir el voto por correo en las elecciones de medio término de este año.

La acción legal, que involucra a aproximadamente dos docenas de estados en contra del Servicio Postal, representa una nueva etapa en el litigio, justo dos días después de que la Corte Suprema decidiera en su contra en un caso distinto, sin pronunciarse sobre la legalidad de la orden de Trump.

La mayoría del tribunal supremo determinó que la demanda demócrata era prematura, pero esto ocurrió antes de que el gobierno republicano emitiera una normativa que regula la entrega de las boletas enviadas por correo por parte del Servicio Postal. Funcionarios electorales advierten que será imposible implementar esta norma antes de que se envíe la primera tanda de boletas por correo la próxima semana.

"A lo largo del país, los estados ya están en plena preparación para las elecciones de 2026. Ahora, en el último momento, el gobierno federal intenta entrometerse en esos preparativos y potencialmente amenazar el derecho al voto de incontables estadounidenses", afirmó Letitia James, fiscal general de Nueva York y una de los 25 fiscales generales demócratas que presentaron la demanda. "El Servicio Postal no tiene autoridad para decidir quién puede y quién no puede votar por correo".

La orden ejecutiva de Trump permanece bloqueada por una medida cautelar anterior que, según argumenta el gobierno, debe ser levantada de inmediato tras el fallo del tribunal supremo en el caso previo de los estados demócratas. Además, el gobierno había tenido éxito en un tercer caso presentado en Washington D.C., donde un juez determinó que era prematuro impedir la implementación de la orden ejecutiva.

Todas las impugnaciones anteriores se habían presentado antes de que el gobierno publicara su norma sobre boletas por correo el viernes pasado. Esta normativa establece que, si los estados desean que se entreguen sus boletas por correo, deberán obtener la aprobación federal del diseño de sus sobres y proporcionar al Servicio Postal una lista de los votantes elegibles para recibirlas.

Los demócratas a nivel nacional citaron esta normativa el martes al solicitarle a un juez federal en Washington que bloquee la orden de Trump, después de que él se negara a hacerlo la primavera pasada, argumentando que el gobierno en ese momento no había tomado medidas concretas. En Boston, la jueza federal de distrito Indira Talwani también determinó que la acción del gobierno con respecto a la normativa sobre boletas por correo había violado una medida cautelar que ella impuso al Servicio Postal, la cual prohibía la ejecución de la orden de Trump, aunque no tomó ninguna acción contra el gobierno.

Talwani, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, había emitido la medida cautelar contra la orden ejecutiva de Trump en el caso anterior de los estados demócratas, el cual fue revocado por la Corte Suprema el lunes. Hasta ahora, no ha actuado ante la solicitud del gobierno para que se revoque su segunda medida cautelar, que fue emitida el 11 de agosto en un caso contra la orden ejecutiva, presentada por la Liga de Mujeres Votantes y otros grupos de derechos electorales mientras la Corte Suprema consideraba la apelación del gobierno respecto a la primera orden de la jueza.

Trump ha criticado desde hace tiempo el voto por correo, a menudo culpándolo falsamente de su derrota en las elecciones de 2020, un método que, debido a las condenas de Trump, es utilizado más por los demócratas. Desde su regreso al poder, ha intentado reclamar autoridad sobre las normas electorales, sugiriendo que los republicanos deberían "tomar el control" del conteo de votos en áreas demócratas.

Emitió su primera orden ejecutiva electoral pocos meses después de retomar el cargo, exigiendo, entre otros cambios, una prueba documental de ciudadanía para votar. También ha promovido una amplia ley electoral que ha quedado estancada en el Senado, enfrentando oposición tanto de los demócratas como de algunos miembros de su propio partido.