Un muerto y tres heridos tras ataque de dron en Colombia

FOTO: Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia

BOGOTÁ — Un soldado perdió la vida y tres más resultaron heridos el miércoles en un ataque con explosivos desde un dron en el suroeste de Colombia, presuntamente llevado a cabo por una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el ejército.

El ataque ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones en la zona rural del conflictivo municipio de Buenos Aires. Según el informe, los militares fueron atacados "mediante el lanzamiento de artefactos explosivos" desde un dron.

El ejército expresó su pesar en un comunicado por la muerte del soldado Alejandro López Quintero, quien falleció a causa de las heridas, a pesar de recibir atención médica de los enfermeros de combate.

La acción violenta fue atribuida preliminarmente por el ejército a miembros de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del "Estado Mayor Central", la agrupación más grande de disidencias que no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el gobierno y las FARC.

Los ataques con explosivos lanzados desde drones artesanales han alterado la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, afectando tanto a fuerzas militares como a civiles, especialmente en el suroeste del país.

Entre enero y mayo, al menos 21 personas han muerto y 145 han resultado heridas por ataques con drones, lo que representa un incremento del 146% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por la estatal Defensoría del Pueblo.

El conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia a principios de agosto, ha prometido intensificar las operaciones militares contra los grupos armados ilegales, cerrando la puerta a las negociaciones de paz promovidas por su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).