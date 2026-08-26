Un muerto y tres heridos tras ataque de dron en Colombia
Un ataque con explosivos lanzados desde un dron en el suroeste de Colombia dejó un muerto y tres heridos. La disidencia de las FARC es señalada como responsable del ataque ocurrido en Buenos Aires.
FOTO: Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia
BOGOTÁ — Un soldado perdió la vida y tres más resultaron heridos el miércoles en un ataque con explosivos desde un dron en el suroeste de Colombia, presuntamente llevado a cabo por una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el ejército.
El ataque ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones en la zona rural del conflictivo municipio de Buenos Aires. Según el informe, los militares fueron atacados "mediante el lanzamiento de artefactos explosivos" desde un dron.
El ejército expresó su pesar en un comunicado por la muerte del soldado Alejandro López Quintero, quien falleció a causa de las heridas, a pesar de recibir atención médica de los enfermeros de combate.
La acción violenta fue atribuida preliminarmente por el ejército a miembros de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del "Estado Mayor Central", la agrupación más grande de disidencias que no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el gobierno y las FARC.
Los ataques con explosivos lanzados desde drones artesanales han alterado la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, afectando tanto a fuerzas militares como a civiles, especialmente en el suroeste del país.
Entre enero y mayo, al menos 21 personas han muerto y 145 han resultado heridas por ataques con drones, lo que representa un incremento del 146% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por la estatal Defensoría del Pueblo.
El conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia a principios de agosto, ha prometido intensificar las operaciones militares contra los grupos armados ilegales, cerrando la puerta a las negociaciones de paz promovidas por su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Un ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un muerto y tres heridos en Colombia.
¿Quiénes están involucrados?
El ejército colombiano y una disidencia de las FARC, específicamente la estructura Jaime Martínez.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque se produjo el miércoles en el municipio de Buenos Aires.
¿Dónde se registró el ataque?
En la zona rural del municipio de Buenos Aires, en el suroeste de Colombia.
¿Por qué es relevante?
Este ataque resalta el aumento de la violencia armada en Colombia, especialmente con el uso de drones.
[Fuente: AP]