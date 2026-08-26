En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Un muerto y tres heridos tras ataque de dron en Colombia

Un ataque con explosivos lanzados desde un dron en el suroeste de Colombia dejó un muerto y tres heridos. La disidencia de las FARC es señalada como responsable del ataque ocurrido en Buenos Aires.

26/08/2026 | 13:50Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia

FOTO: Al menos un muerto y tres heridos por ataque de dron con explosivos en el suroeste de Colombia

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

BOGOTÁ — Un soldado perdió la vida y tres más resultaron heridos el miércoles en un ataque con explosivos desde un dron en el suroeste de Colombia, presuntamente llevado a cabo por una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el ejército.

El ataque ocurrió mientras las tropas realizaban operaciones en la zona rural del conflictivo municipio de Buenos Aires. Según el informe, los militares fueron atacados "mediante el lanzamiento de artefactos explosivos" desde un dron.

El ejército expresó su pesar en un comunicado por la muerte del soldado Alejandro López Quintero, quien falleció a causa de las heridas, a pesar de recibir atención médica de los enfermeros de combate.

La acción violenta fue atribuida preliminarmente por el ejército a miembros de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del "Estado Mayor Central", la agrupación más grande de disidencias que no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el gobierno y las FARC.

Los ataques con explosivos lanzados desde drones artesanales han alterado la dinámica del conflicto armado interno en Colombia, afectando tanto a fuerzas militares como a civiles, especialmente en el suroeste del país.

Entre enero y mayo, al menos 21 personas han muerto y 145 han resultado heridas por ataques con drones, lo que representa un incremento del 146% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por la estatal Defensoría del Pueblo.

El conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia a principios de agosto, ha prometido intensificar las operaciones militares contra los grupos armados ilegales, cerrando la puerta a las negociaciones de paz promovidas por su predecesor, Gustavo Petro (2022-2026).

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un ataque con explosivos lanzados desde un dron dejó un muerto y tres heridos en Colombia.

¿Quiénes están involucrados?
El ejército colombiano y una disidencia de las FARC, específicamente la estructura Jaime Martínez.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque se produjo el miércoles en el municipio de Buenos Aires.

¿Dónde se registró el ataque?
En la zona rural del municipio de Buenos Aires, en el suroeste de Colombia.

¿Por qué es relevante?
Este ataque resalta el aumento de la violencia armada en Colombia, especialmente con el uso de drones.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf