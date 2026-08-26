Meta destina US$ 17.000 millones para resolver demandas sobre la adicción de jóvenes a sus plataformas

Buenos Aires, 26 agosto (NA) -- Meta acordó desembolsar 17.000 millones de dólares y adoptar nuevas medidas para proteger a los menores en Facebook e Instagram, con el objetivo de poner fin a un juicio histórico relacionado con la adicción de adolescentes a las redes sociales. Este acuerdo cierra demandas presentadas por 47 estados, según informaron los fiscales generales estatales el miércoles.

Entre los 29 estados que iniciaron la demanda contra el gigante tecnológico en 2023 se encuentran California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey; no obstante, los acuerdos anunciados han permitido dar por concluido el juicio de manera anticipada.

El acuerdo incluye, específicamente en Virginia, un pago de 353 millones de dólares (302 millones de euros). Según el fiscal general Jay Jones, este es uno de los mayores acuerdos en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal en Estados Unidos, de acuerdo a lo informado por Euronews y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Durante años, Meta engañó deliberadamente al público sobre las características de diseño adictivas y perjudiciales que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes", afirmó Jones en un comunicado.

El acuerdo, agregó, "terminará con estas prácticas peligrosas y proporcionará un alivio significativo que protegerá a los menores de los daños en línea". Los 17.000 millones de dólares representan solo una fracción de los ingresos proyectados de la compañía para 2025, que se estiman en 201.000 millones de dólares.

Por qué Meta fue a juicio

La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes, alegando que la empresa diseñó intencionadamente funciones que fomentan la adicción de los menores a sus plataformas, además de ocultar este conocimiento al público. También se sostenía que Meta había vulnerado la legislación federal al recopilar de manera sistemática datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El juicio se inició la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers. Se esperaba que los casos en otros estados llegaran a juicio más adelante. Adicionalmente, otros nueve fiscales generales habían presentado demandas en sus respectivos estados.

Como parte del acuerdo propuesto, Meta aceptó implementar una serie de funciones de seguridad, incluyendo un "límite máximo" estricto al tiempo diario de uso y pausas para los menores que utilizan Instagram y Facebook.

La compañía eliminará las notificaciones emergentes durante el horario escolar en días de semana e implantará medidas sólidas de verificación de edad y controles de contenido adecuado a cada edad para prevenir el acoso y el acceso a material perjudicial relacionado con trastornos alimentarios y autolesiones.

Asimismo, se introducirán controles parentales más sólidos y fáciles de usar, además de límites a las funciones de comparación social, como el conteo de "me gusta".

Instagram, en el punto de mira

Adam Mosseri, responsable de Instagram, comenzó a testificar a última hora del martes, defendiendo el historial y los avances de Meta en materia de seguridad y privacidad infantil.

Mosseri respondió a las acusaciones de los fiscales sobre la escasa adopción de las herramientas de seguridad entre los jóvenes, incluida la función Take a Break de Instagram, que invita a los usuarios a hacer una pausa después de desplazarse por la pantalla durante un tiempo determinado.

Aseguró que "la mayoría de los adolescentes no la quería", pero que "nosotros (Instagram) decidimos seguir adelante igualmente". Un memorando interno presentado horas antes en el tribunal mostró que Meta e Instagram eran conscientes de que las funciones de seguridad opcionales, como Take a Break, no eran efectivas.

Mosseri expresó su frustración por la insistencia de la acusación en esa función, reconociendo que algunas de las medidas de seguridad de Instagram funcionan y otras no, y agregó que "no hay soluciones milagrosas" en materia de seguridad.

Asimismo, destacó que "lanzamos muchas funciones que abarcan distintos aspectos de la seguridad y el bienestar", que la compañía busca mejorar con el tiempo, incluyendo Quiet Mode y Take a Break.

Los estados lideran la ofensiva

Una coalición de 29 fiscales generales estatales, entre ellos los de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, impulsó un caso de alto perfil contra Meta, acusando a la empresa de diseñar deliberadamente funciones para enganchar a menores. Según la denuncia, herramientas como el desplazamiento infinito, las notificaciones emergentes y los recuentos de "me gusta" habrían contribuido a una crisis de salud mental entre los jóvenes.

Entre las funciones en discusión se encuentra Take a Break, una herramienta lanzada en 2021 que recuerda a los usuarios que dejen de desplazarse tras un tiempo determinado, con avisos a los diez, 20 o 30 minutos de uso continuo. Inicialmente opcional, esta función pasó en septiembre de 2024 a ser la configuración predeterminada para las cuentas de adolescentes.

Otra función mencionada es el Quiet Mode de Instagram, lanzado en enero de 2023 y conocido también como Sleep Mode, que silencia las notificaciones y actúa como un modo no molestar. Además, envía respuestas automáticas cuando alguien intenta contactar al usuario mientras la función está activada.

Meta, que posee Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads, también fue acusada de ocultar estudios internos que demostraban que sus plataformas son adictivas y perjudiciales psicológicamente para los adolescentes, además de no advertir a los padres ni implementar protecciones adecuadas para menores.

Adam Mosseri, entonces responsable de Instagram, fue interrogado sobre los denominados Facebook Files, documentos que la denunciante Frances Haugen compartió en 2021 con el Wall Street Journal. Estas filtraciones revelaron que Meta estaba al tanto del impacto de la plataforma en la salud mental de los adolescentes y, según los documentos, había hecho poco para frenar la actividad delictiva y la difusión de desinformación.