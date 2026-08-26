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Condenan a mujer tailandesa por violación migratoria tras muerte de diplomático estadounidense

Pavinee Supasirivisan fue condenada a un año de prisión en Myanmar por violaciones a las leyes migratorias, mientras enfrenta acusaciones de asesinato del diplomático estadounidense Daniel Paul Riva.

26/08/2026 | 13:41Redacción Cadena 3

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Acusada de matar a diplomático estadounidense en Myanmar es sentenciada a cárcel por tema migratorio

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BANGKOK — Una mujer tailandesa, acusada del asesinato de su exesposo, un diplomático estadounidense, ha sido sentenciada a un año de prisión por violar las leyes migratorias de Myanmar. Esta información fue confirmada por un abogado familiarizado con el caso el miércoles, quien también indicó que la mujer podría ser juzgada por homicidio.

El tribunal en el municipio de Kamayut, en Yangón, encontró culpable a Pavinee Supasirivisan el martes, basándose en una disposición que se aplica a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en el país. El abogado, que solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno militar de Myanmar, explicó que la pena por el cargo puede variar entre seis meses y cinco años.

La identidad del diplomático fallecido no ha sido confirmada oficialmente ni por funcionarios de Estados Unidos ni de Myanmar, aunque medios como el New York Post lo han identificado como Daniel Paul Riva, de 43 años, quien ocupaba el cargo de suboficial regional asistente de seguridad del Departamento de Estado. Un obituario en línea coincide con la fecha de muerte de Riva y menciona su trabajo en varias misiones diplomáticas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado la muerte de un empleado, pero se ha negado a proporcionar detalles adicionales, citando razones de privacidad.

Pavinee fue arrestada después de que el diplomático fuera encontrado muerto, con heridas de arma blanca en la cabeza y el cuello, el 11 de mayo en el Sakura Residence & Hotel, un lugar popular entre diplomáticos y visitantes internacionales, ubicado a aproximadamente 1½ kilómetros de la embajada estadounidense.

Las autoridades han iniciado una investigación por asesinato, un cargo que podría acarrear penas de 10 años a muerte, aunque no está claro si se le ha imputado formalmente o si la investigación sigue activa, según el abogado.

Un funcionario del departamento de inmigración del municipio de Kamayut confirmó la condena por violaciones a la ley migratoria, pero se negó a ofrecer más detalles, citando restricciones sobre la comunicación con los medios.

Desde el golpe militar en Myanmar en 2021, que derrocó a la líder electa Aung San Suu Kyi, el país ha sido escenario de protestas y una creciente guerra civil, lo que ha complicado aún más la situación legal de Pavinee.

Lectura rápida

¿Quién fue condenada?
Pavinee Supasirivisan fue condenada por violaciones a las leyes migratorias en Myanmar.

¿Por qué fue condenada?
Fue condenada a un año de prisión por violar leyes migratorias, pero también enfrenta acusaciones de asesinato.

¿Qué sucedió con el diplomático?
Daniel Paul Riva, un diplomático estadounidense, fue hallado muerto en mayo con heridas de arma blanca.

¿Qué pena puede enfrentar Pavinee?
El cargo de asesinato podría conllevar penas de 10 años a muerte.

¿Cuál es la situación en Myanmar?
El país atraviesa una crisis política y social tras el golpe militar de 2021.

[Fuente: AP]

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