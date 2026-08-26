Zelenskyy reconoce a Elon Musk con la Orden de la Libertad por Starlink en Ucrania

FOTO: Zelenskyy da un premio a Elon Musk por el papel de Starlink en Ucrania

KIEV, Ucrania — El presidente Volodymyr Zelenskyy entregó el miércoles a Elon Musk la Orden de la Libertad de Ucrania, una de las más altas distinciones estatales del país, reconociendo sus "destacados méritos personales" en la salvaguarda de la vida humana y la libertad, así como por fortalecer las relaciones con Estados Unidos.

Musk, fundador de SpaceX, ha emergido como una figura clave y controvertida en Ucrania. Su decisión de facilitar el acceso a Starlink, la red de internet satelital de su empresa, resultó ser un recurso vital para Ucrania tras la invasión rusa en 2022, manteniendo su relevancia en el contexto actual.

Starlink se ha integrado de manera significativa en las operaciones militares ucranianas, siendo esencial para la comunicación y la coordinación de acciones entre los soldados y comandantes en el terreno.

Las decisiones de Musk podrían influir en las capacidades militares futuras de Ucrania. Actualmente, Starlink no opera en territorio ruso, pero Zelenskyy ha expresado su deseo de que Musk reconsidere esta política. Tal cambio permitiría a las fuerzas ucranianas mantener la conectividad satelital por más tiempo durante ataques con drones de mayor alcance dirigidos contra la infraestructura militar y económica de Rusia.

Hasta el momento, Musk no ha comentado sobre este reconocimiento, que fue anunciado a través de un decreto presidencial.

La tecnología de Starlink ha sido crucial en las operaciones de drones ucranianos, permitiendo a los operadores mantener la comunicación con estos dispositivos y guiarlos a distancias mayores. El acceso a Starlink se considera una de las razones principales detrás de los éxitos iniciales de la campaña de drones de Ucrania, que sorprendió a las fuerzas rusas y debilitó sus líneas logísticas en el transcurso de este año.

La campaña ha puesto presión sobre la logística rusa en Crimea, otorgando a las fuerzas ucranianas un impulso en el campo de batalla que no habían experimentado desde sus exitosas contraofensivas en torno a Jersón y Járkiv a finales de 2022.

Musk ha permitido que los ucranianos utilicen Starlink dentro de su territorio, incluyendo regiones ocupadas por Rusia, aunque ha restringido su uso dentro de Rusia. Este año, SpaceX bloqueó terminales de Starlink no autorizadas que estaban siendo utilizadas por fuerzas rusas en territorios ocupados, lo que ha fortalecido la posición de Ucrania.

A medida que Starlink se ha convertido en un componente fundamental de las comunicaciones de guerra de Ucrania, Musk y SpaceX ejercen una influencia considerable sobre su uso, lo que lleva a Kiev a mantener una relación positiva con ellos. Zelenskyy ha buscado apoyo de Estados Unidos para convencer a Musk de permitir a Ucrania expandir su capacidad de usar Starlink más allá de sus fronteras, aunque Musk ha manifestado que considera eso como una escalada peligrosa.

Una confusión sobre si SpaceX había aprobado el uso de Starlink dentro de Rusia contribuyó a las tensiones entre Zelenskyy y el entonces ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, quien era el principal contacto del gobierno con Musk. Fedorov fue destituido en julio como parte de una reestructuración más amplia del gobierno.

Zelenskyy comentó que información inexacta del Ministerio de Defensa, que indicaba que SpaceX había aprobado la solicitud, provocó un intercambio incómodo con el presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó al líder ucraniano de engañarlo. No especificó cuándo ocurrió esto.

La destitución de Fedorov también subraya el componente político del papel de Musk en el esfuerzo bélico de Ucrania.