Más de 50 heridos por explosión de cohetes en las fiestas patronales de Noáin, Navarra

FOTO: La explosión ocurrió durante el chupinazo (encendido de cohete) de las fiestas patronales.

Al menos 50 personas resultaron heridas el miércoles durante el inicio de las fiestas patronales de Noáin (Navarra), luego de que varios cohetes se encendieran casi al mismo tiempo en el balcón del Ayuntamiento.

La explosión durante el chupinazo (encendido de cohete) de las fiestas patronales dejó al menos 47 heridos leves con dolores de oído y quemaduras, y tres con lesiones de consideración que fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, indicó que se lanzó el primer cohete del chupinazo y, después, con el encendido del segundo, un empleado llevaba todos los cohetes en la mano.

"Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, se han prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, que estaba completamente lleno", dijo Maya al sitio Noticias de Pamplona y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta el lugar, se desplazaron tres ambulancias junto con efectivos de bomberos.

El desconcierto de los primeros minutos obligó a habilitar el salón de plenos del Ayuntamiento como espacio de atención provisional para asistir a los heridos mientras se desplegaban los servicios de emergencia.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ofreció al alcalde de Noáin el apoyo y la colaboración del Ejecutivo y deseó el "pronto restablecimiento" de los heridos.