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Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, Mendoza se verá afectada por viento Zonda, con ráfagas que superan los 80 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 11° y 21°, con condiciones secas y visibilidad reducida.

26/08/2026 | 12:23Redacción Cadena 3

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Viento Zonda en Mendoza: alerta y pronóstico del tiempo

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Alertas

El área de Mendoza estará bajo alerta por la presencia de viento Zonda, que alcanzará velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno meteorológico puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 42% y una visibilidad de 10,000 metros. El viento sopla desde el oeste a una velocidad de 6 m/s.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento Zonda continuarán afectando la región, lo que podría generar un aumento en las temperaturas y condiciones de sequedad. La visibilidad podría verse comprometida por las ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el jueves 27 de agosto la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 14°, con cielo nublado. Para el viernes 28, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El sábado 29, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con algunas nubes. El domingo 30, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el lunes 31, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con cielo despejado.

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