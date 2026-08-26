Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con un estado de clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 43%, lo que contribuye a un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte, lo que no afecta las condiciones del tiempo.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 27°. El cielo permanecerá despejado durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un clima ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en niveles cómodos y la visibilidad seguirá siendo excelente. No se esperan lluvias, lo que refuerza la posibilidad de disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta indica un aumento en las temperaturas. Para el jueves 27 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 35°, con cielo despejado. El viernes 28 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 28°, también con cielo despejado. Para el sábado 29 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con algunas nubes. El domingo 30 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 31 de agosto, se pronostica una mínima de 9° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras.