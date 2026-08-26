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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este miércoles 26 de agosto

Este miércoles 26 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 9° y 17°. El cielo estará nublado y la humedad alcanzará el 75%. Se prevé un día fresco y con poco viento.

26/08/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas y la temperatura actual es de 14°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el noreste.

El clima hoy miércoles 26 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de y una máxima de 17°. Las condiciones del día se caracterizarán por un cielo mayormente nublado, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente fresco durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentan las siguientes condiciones: el jueves 27 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 20° con lluvias ligeras. El viernes 28, la temperatura oscilará entre 11° y 15°, con cielo nublado. El sábado 29, se prevé una mínima de y una máxima de 14° con nubes dispersas. Para el domingo 30, se espera una mínima de 11° y una máxima de 15° con nubes rotas. Finalmente, el lunes 31, la mínima será de 11° y la máxima de 16° con nubes rotas.

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