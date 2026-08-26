Descubren un meteorito de 4.600 millones de años en Australia tras años de incertidumbre
Un hombre australiano encontró una roca que creyó era oro y la guardó por años. Al final, resultó ser un meteorito de 17 kilos.
FOTO: Meteorito (imagen de ilustración)
Buenos Aires, 26 agosto (NA) — Un hombre que estaba en la búsqueda de oro con un detector de metales en Australia hizo un hallazgo inesperado al encontrar una roca de un color rojizo, con un peso notable y un aspecto peculiar. Sin embargo, no se percató en ese momento de que había encontrado un meteorito, según reportaron diversos medios internacionales.
Convencido de que se trataba de una pepita de oro de gran tamaño, decidió llevarla a su hogar para estudiarla más detenidamente, como se informa por la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con los informes, el hombre mantuvo la roca en su posesión durante varios años sin poder identificar su naturaleza. Intentó diversos métodos para analizarla, utilizando herramientas como una sierra para rocas, una amoladora angular, un taladro, ácido e incluso un martillo, pero la roca permaneció inalterada.
Finalmente, la roca fue olvidada en una estantería hasta que un día decidió llevarla al Museo de Melbourne para una evaluación más profesional.
En el museo, los científicos confirmaron que no se trataba de una roca común, sino de un meteorito de 17 kilos que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, coincidiendo casi con el origen del Sistema Solar.
Lectura rápida
¿Qué encontró el hombre en Australia?
Un hombre encontró una roca que creía que era una pepita de oro.
¿Cuánto tiempo mantuvo la roca en su hogar?
La roca fue conservada durante varios años sin ser identificada.
¿Qué intentó hacer con la roca?
Intentó analizarla utilizando herramientas como sierras y taladros, pero no tuvo éxito.
¿Dónde se confirmó que era un meteorito?
En el Museo de Melbourne se confirmó que la roca era un meteorito.
¿Cuánto pesa el meteorito y cuántos años tiene?
El meteorito pesa 17 kilos y tiene aproximadamente 4.600 millones de años.
[Fuente: Noticias Argentinas]