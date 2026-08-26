Descubren un meteorito de 4.600 millones de años en Australia tras años de incertidumbre

Buenos Aires, 26 agosto (NA) — Un hombre que estaba en la búsqueda de oro con un detector de metales en Australia hizo un hallazgo inesperado al encontrar una roca de un color rojizo, con un peso notable y un aspecto peculiar. Sin embargo, no se percató en ese momento de que había encontrado un meteorito, según reportaron diversos medios internacionales.

Convencido de que se trataba de una pepita de oro de gran tamaño, decidió llevarla a su hogar para estudiarla más detenidamente, como se informa por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con los informes, el hombre mantuvo la roca en su posesión durante varios años sin poder identificar su naturaleza. Intentó diversos métodos para analizarla, utilizando herramientas como una sierra para rocas, una amoladora angular, un taladro, ácido e incluso un martillo, pero la roca permaneció inalterada.

Finalmente, la roca fue olvidada en una estantería hasta que un día decidió llevarla al Museo de Melbourne para una evaluación más profesional.

En el museo, los científicos confirmaron que no se trataba de una roca común, sino de un meteorito de 17 kilos que se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, coincidiendo casi con el origen del Sistema Solar.