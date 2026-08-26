FOTO: San Lorenzo anunció un nuevo acuerdo con los hermanos Romero para evitar inhibiciones.

La comisión directiva de San Lorenzo oficializó la firma de un nuevo acuerdo económico con los futbolistas paraguayos Óscar y Ángel Romero.

La medida le permite al club argentino regularizar un pasivo pendiente y quedar a salvo de eventuales inhibiciones, penalidades y demandas ante la FIFA.

De acuerdo a lo detallado por la institución azulgrana en un comunicado, la nueva dirigencia encabezada por Marcelo Culotta asumió la negociación tras el vencimiento de un entendimiento previo.

Aquel acuerdo inicial, suscrito en enero por la gestión transitoria de Sergio Costantino, era por un total de USD 1.082.976, y se había caído por falta de pago luego de abonarse únicamente la firma y una fracción de la primera cuota.

El compromiso renegociado fija que el tramo final del monto adeudado será desembolsado hacia noviembre de 2027, coincidiendo con la etapa de cierre del mandato institucional vigente.

Con la firma del acta, el "Ciclón" dejó sin efecto la acumulación de penalidades futuras vinculadas a este expediente.

Los mellizos desembarcaron en la institución a mediados de 2019 y se convirtieron en piezas fundamentales del equipo antes de finalizar su ciclo en el club. Durante su paso por el club jugaron 55 partidos en el club durante 2019 y 2021, antes de seguir su carrera por el fútbol de la región.

Actualmente, la situación de los deportistas tiene una particularidad en el ámbito local: Ángel integra el plantel de Boca, y Óscar viste la camiseta de Huracán, dos de los tradicionales rivales del equipo de San Lorenzo.