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Raheem Sterling, ex estrella inglesa, enfrenta cargos por conducción peligrosa tras accidente en autopista

El ex internacional inglés Raheem Sterling fue acusado de conducción peligrosa tras un accidente en la M3 el 28 de mayo. Deberá comparecer ante un tribunal el 15 de septiembre por tres delitos relacionados.

26/08/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Estrella inglesa Raheem Sterling acusado de conducción peligrosa tras choque en autopista

FOTO: Estrella inglesa Raheem Sterling acusado de conducción peligrosa tras choque en autopista

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EASTLEIGH, Inglaterra (AP) — El ex internacional inglés Raheem Sterling ha sido acusado de tres delitos, incluido el de conducción peligrosa, tras un incidente ocurrido en una autopista, según informó la policía el miércoles.

Los cargos se originan en un evento que tuvo lugar el 28 de mayo, cuando un Lamborghini estuvo involucrado en una "colisión de un solo vehículo" en la M3, en el sur de Inglaterra, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía de Hampshire e Isla de Wight que fue facilitado a The Associated Press.

La fuerza policial detalló que el delantero de 31 años enfrenta acusaciones de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso —también conocido como gas de la risa— con la intención de inhalación indebida, y de no proporcionar una muestra ante la sospecha de consumo de alcohol o drogas. Además, se aclaró que no hubo otros vehículos involucrados en el incidente y que no se reportaron heridos.

Sterling deberá presentarse ante un tribunal de magistrados el 15 de septiembre para una audiencia relacionada con estos cargos.

Actualmente, Sterling no está vinculado a ningún club. A lo largo de su carrera ha jugado en varios de los equipos más destacados de Inglaterra, incluyendo Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, y la temporada pasada estuvo en el club neerlandés Feyenoord con un contrato de corta duración.

Lectura rápida

¿Qué cargos enfrenta Raheem Sterling?
Conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y no proporcionar una muestra ante la sospecha de consumo de sustancias.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El 28 de mayo, cuando un Lamborghini estuvo involucrado en una colisión de un solo vehículo.

¿Dónde tuvo lugar el accidente?
En la M3, en el sur de Inglaterra.

¿Cuándo comparecerá ante el tribunal?
El 15 de septiembre.

¿Cuál es la situación actual de Sterling?
No tiene club y ha jugado en varios equipos importantes de Inglaterra y el Feyenoord.

[Fuente: AP]

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