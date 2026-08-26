Conflicto legal en Texas: pareja californiana enfrenta a madre sustituta por derechos parentales

DALLAS (AP) — Una pareja de California está en medio de una intensa disputa legal con su madre sustituta por la custodia de su recién nacido, quien presenta un grave defecto cardíaco. En una audiencia celebrada el martes en un tribunal de Texas, la pareja informó que la condición del bebé ha empeorado y expresaron su angustia ante los intentos de la madre sustituta por negarles los derechos parentales debido a su solicitud anterior de aborto.

"Es nuestro hijo", afirmó Nausheen Gilkar, mientras se secaba las lágrimas en el estrado. "Ella es inestable", agregó, refiriéndose a McKenna West, la madre sustituta que estaba presente en la sala del tribunal. "Trata de quitárnoslo".

Esta audiencia ha sido una de las más completas sobre una disputa que ha atraído la atención pública y ha puesto en evidencia las tensiones entre el aborto y la maternidad subrogada. Grupos provida y funcionarios republicanos han mostrado apoyo a West, una enfermera que viajó desde Alaska para dar a luz al bebé el 12 de agosto en Texas, donde la mayoría de los abortos están prohibidos.

Gilkar y su esposo, Omar Ahmed, han nombrado al recién nacido Rumi, mientras que los abogados de West lo han llamado Gabriel. En la audiencia, se destacó que West busca la custodia exclusiva para tomar decisiones médicas sobre el menor.

La pareja ha afirmado que la condición de Rumi es crítica y que el niño podría enfrentar complicaciones debido a un procedimiento médico realizado tras su nacimiento. Padece el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un defecto congénito que puede ser fatal sin tratamiento.

En su declaración, West reveló que había solicitado una cita para un aborto cuando estaba embarazada de 23 semanas, pero se sintió incómoda con la idea. "Sabía que este bebé, a pesar del diagnóstico, tenía una gran posibilidad de sobrevivir y vivir una larga vida", expresó West.

Tras el nacimiento, la pareja logró obtener una orden de restricción que impide a West ver o cargar al niño. El juez no tomó decisiones sobre la custodia ni la tutela durante la audiencia, y la orden de restricción se mantuvo vigente.

Gilkar manifestó que Rumi se encuentra en estado crítico, y desde su cirugía ha tenido dificultades para respirar y ha necesitado transfusiones de sangre. "Es la persona más hermosa que he visto en mi vida", afirmó. "Es el amor de nuestras vidas. Está sufriendo mucho".

Los abogados de West argumentan que la pareja no estaba dispuesta a garantizar que el bebé recibiera la atención médica necesaria, y han cuestionado su compromiso tras haber solicitado inicialmente un aborto. West ha indicado que, si el tribunal determina que la pareja está comprometida a que el bebé reciba la atención necesaria, ella retiraría su reclamo de custodia.

La gestación subrogada no está regulada a nivel federal, lo que provoca incertidumbres legales en casos como este, donde cada estado aplica sus propias normas. Jeff Domen, abogado de West, ha señalado que la madre sustituta es la verdadera madre del niño, mientras que la pareja sostiene que West ha incumplido el contrato de gestación subrogada que firmaron en agosto de 2025.