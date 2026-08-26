Meta pagará casi US$17.000 millones para evitar un juicio por la adicción de menores a sus redes

OAKLAND, California, EE.UU. — La empresa Meta ha decidido pagar 17.000 millones de dólares y adoptar nuevas medidas de seguridad para la infancia en sus plataformas Facebook e Instagram. Esta acción busca cerrar un juicio histórico relacionado con la adicción de adolescentes a las redes sociales y resolver las demandas de 47 estados de EE.UU., según anunciaron fiscales generales estatales el miércoles.

El litigio, que había sido iniciado en 2023 por 29 estados, incluidos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, se acortará gracias a este acuerdo. Se esperaba que el CEO, Mark Zuckerberg, tuviera que comparecer ante un jurado en un tribunal federal en California.

El acuerdo incluye 353 millones de dólares solo para el estado de Virginia y se considera uno de los mayores acuerdos en la historia de la protección al consumidor a nivel estatal, según el fiscal general Jay Jones.

"Durante años, Meta engañó intencionalmente al público sobre las características de diseño adictivas y dañinas que han causado estragos en la salud mental de los jóvenes", declaró Jones. El acuerdo, añadió, "pondrá fin a estas prácticas peligrosas y brindará un importante alivio que protegerá a los niños del daño en línea".

Meta, en un comunicado, aseguró que "ampliamos nuestros esfuerzos de larga data para empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes".

"Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es un imperativo absoluto para Meta", destacó la empresa. "Queremos hacerlo bien para los padres y los adolescentes, y por eso nos asociamos con los fiscales generales estatales para establecer un nuevo estándar para la industria".

El acuerdo de 17.000 millones de dólares representa una fracción de los ingresos de Meta en 2025, que sumaron 201.000 millones de dólares.

La demanda acusó a la compañía de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones que hacen que los niños se vuelvan adictos a sus plataformas, ocultando estas características al público. También se alegó que Meta violó leyes federales al recopilar datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres.

El juicio comenzó la semana pasada en Oakland, California, bajo la supervisión de la jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers. Adam Mosseri, director de Instagram, defendió el historial de Meta y sus avances en seguridad infantil y privacidad durante su testimonio.

Se esperaba que los casos en otros estados fueran a juicio más adelante, además de que nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.

De acuerdo con el acuerdo propuesto, Meta implementará una serie de funciones de seguridad, que incluyen un "límite estricto" de tiempo diario y pausas para niños que utilizan Instagram y Facebook. También eliminará las notificaciones push durante el horario escolar y establecerá medidas de verificación de edad y controles de contenido adecuados para prevenir el acoso y el acceso a material dañino sobre trastornos alimentarios y autolesiones.

Además, se introducirán controles parentales más robustos y fáciles de usar, así como límites a funciones de comparación social, como los conteos de "me gusta".

La demanda federal resultó de una investigación liderada por una coalición bipartidista de fiscales generales de varios estados, en respuesta a informes que revelaron que Meta era consciente del daño que Instagram podía causar a los adolescentes, especialmente a las mujeres, en relación con la salud mental y la imagen corporal.

A pesar de que Meta implementó varias funciones de seguridad en Instagram, expertos en seguridad infantil y ex empleados de la compañía han argumentado que estas medidas son insuficientes.

El exdirector de ingeniería de Meta, Arturo Béjar, testificó que la empresa priorizaba las ganancias sobre la seguridad en el diseño de sus productos, enfocándose en la frecuencia y duración del uso, incluso si eso perjudicaba el bienestar mental de los usuarios. "Si te alejas del producto, no van a ganar dinero", afirmó.

Las autoridades estatales no han especificado oficialmente cuánto buscaban en términos de sanciones, pero Meta indicó en un documento judicial que las multas en este caso podrían alcanzar hasta 1,4 billones de dólares, una cifra que expertos legales consideran poco probable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.