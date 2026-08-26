Productores de Bolivia protestan contra el aumento del diésel en medio del estado de excepción

LA PAZ, Bolivia — Este miércoles, un grupo de productores de arroz bloqueó la carretera que conecta dos regiones orientales del país como protesta ante el aumento del 84% en el precio del diésel para grandes consumidores. La manifestación se enmarca en un contexto de escasez persistente de combustibles. Mientras tanto, en la región de Oruro, los productores de quinua también se unieron a las protestas utilizando sus tractores.

Estas movilizaciones desafían el estado de excepción declarado por el gobierno del presidente Rodrigo Paz en junio, luego de una serie de protestas que incluyeron cortes de rutas y que se extendieron durante 53 días, generando desabastecimiento de combustible, oxígeno medicinal y alimentos en las ciudades de La Paz y El Alto.

Los productores de arroz se concentraron en un puente que une las regiones de Santa Cruz y Beni, exigiendo la derogación del decreto que estableció que el precio del diésel, ya escaso, pasara de 0,85 a 1,56 dólares por litro para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y grandes industrias.

Jhonatan Zárate, dirigente del sector, declaró a la televisora Unitel que enfrentan un doble golpe, ya que la escasez en áreas remotas se agrava con el aumento de precios. "Aquí no llega el diésel. Estamos en plena preparación para la siembra de arroz y si llega, es demasiado caro", expresó Zárate, y agregó: "Pedimos que venga el gobierno aquí y vea nuestra realidad, no es por gusto, es por necesidad".

En la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz, los productores de arroz, soja y otros granos establecieron un plazo de 48 horas al gobierno para anular el decreto o amenazarían con realizar más protestas, incluso pidiendo la renuncia del presidente.

El gobierno había iniciado diálogos con los productores de Yapacaní para evitar más bloqueos, y el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reconoció que "este decreto ha tenido problemas en su aplicación… tenemos que hacer un ajuste".

El aumento de precios no afectó a la gasolina, y el gobierno justificó la medida citando el incremento del precio del diésel en el mercado internacional, dado que Bolivia importa aproximadamente el 80% de este combustible. La crisis de abastecimiento de combustible llevó a la Asamblea Legislativa a convocar al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, para un informe.