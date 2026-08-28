Laura Cukierman presenta su novela "La forma del derrumbe", un viaje a la maternidad y la culpa

Buenos Aires, 28 agosto (NA) - Un domingo puede ser suficiente para desmoronar la imagen de una familia que aparenta ser perfecta. En La forma del derrumbe, su ópera prima, Laura Cukierman narra una historia que explora la maternidad, la culpa y los límites del entendimiento entre padres e hijos, a raíz de una noticia inesperada y devastadora: la detención de Federico, el hijo de Sofía, acusado de liderar una organización delictiva.

Durante más de un año y medio, este grupo se dedicó a robar a amigos, vecinos y compañeros de colegio. Sin embargo, para Sofía, Federico siempre había sido otro: el hijo que creía conocer, el que había acompañado desde su nacimiento. La revelación transforma esa certeza en una pregunta angustiante: ¿cómo pudo suceder esto frente a sus ojos sin que ella lo advirtiera?

Editada por el Fondo de Cultura Económica, la novela se desarrolla en las 24 horas posteriores al arresto. Durante este tiempo, Sofía y su esposo intentan acercarse a Federico, quien rechaza el contacto y exige un abogado propio, desconocido para sus padres. Este gesto profundiza la confusión y abre una grieta que va más allá del delito: también cuestiona su matrimonio, la relación de Sofía con su madre y la imagen que ella tiene de sí misma.

Cukierman transforma este derrumbe familiar en un espacio de contradicciones. La negación se entrelaza con la rabia, la culpa con la vergüenza y el amor con la incapacidad de comprender. Incluso una marca negra en la rodilla de Federico, presente desde su nacimiento y durante años asociada por Sofía a una certeza de pertenencia, adquiere un nuevo significado cuando su mundo conocido comienza a tambalear.

A su alrededor, surgen voces externas que juzgan, opinan y ofrecen explicaciones simples ante una situación compleja. Frente a estas certezas, la protagonista debe preguntarse cuánto realmente quiso ver y cuánto decidió ignorar.

La autora también incorpora destellos de humor agudo que alivian la tensión sin restar gravedad al conflicto. Así, La forma del derrumbe aborda una tragedia de resonancia contemporánea desde un ángulo íntimo: el instante en que una madre descubre que la persona más cercana puede transformarse, de repente, en un extraño.

Cukierman, originaria de Buenos Aires, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y ejerce como periodista y productora de radio y televisión. También se dedica a la comunicación institucional, particularmente en el ámbito cultural. Ha publicado Las chicas malas no transpiran, además de relatos en diversas revistas y antologías.