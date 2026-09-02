La Casa de la Moneda lanza moneda de un dólar con el rostro de Trump

La Casa de la Moneda de Estados Unidos anunció que a partir del miércoles estará disponible una moneda de un dólar que presenta el rostro del expresidente Donald Trump. Este lanzamiento ha generado tanto entusiasmo como controversia, dado que una ley federal prohíbe la representación de presidentes vivos en monedas. Sin embargo, el secretario del Tesoro tiene la autoridad para autorizar excepciones en casos especiales.

El diseño de la moneda incluye el rostro de Trump en el anverso y el Gran Sello de Estados Unidos en el reverso. La propuesta recibió la aprobación de la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron nombrados por el propio Trump. En declaraciones previas, el exmandatario comentó que la idea de tener su imagen en una moneda era "muy inusual", aunque se sintió "honrado" por ello.

El segundo mandato de Trump ha estado marcado por esfuerzos para dejar su huella en la historia, a pesar de enfrentar diversas demandas judiciales. Entre sus iniciativas, se incluyen propuestas para nombrar instituciones en su honor, como el Centro Kennedy y el Instituto de Estados Unidos para la Paz.

La Casa de la Moneda ha indicado que las monedas están destinadas a "honrar 250 años del gran legado estadounidense". En el arco que rodea el rostro de Trump se puede leer "LIBERTY", mientras que debajo figura "1776 - 2026". El reverso presenta el Gran Sello, con el águila calva sosteniendo flechas y una rama de olivo, y el lema "E PLURIBUS UNUM", que significa "de muchos, uno".

Las monedas estarán disponibles en rollos de 25 unidades por 61 dólares y en bolsas de 100 por 154,50 dólares. Además, se han acuñado algunas monedas especiales que estarán marcadas con la fecha "July 4th", ya que fueron producidas el Día de la Independencia de Estados Unidos. La Casa de la Moneda ha establecido un límite de dos pedidos por hogar, aunque este tope se levantará el jueves a las 2 PM, hora del Este.