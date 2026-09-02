El Festival de Venecia arranca con un filme de Boyle sobre Murdoch y un premio a Clooney

VENECIA, Italia — En el marco del Festival de Cine de Venecia, George Clooney no solo se presenta para recibir un galardón por su trayectoria, sino que también se involucra en debates sobre la actualidad. Este miércoles, el actor y director de 65 años habló sobre la revolución de la inteligencia artificial en Hollywood y la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros.

Antes de la ceremonia, Clooney expresó su preocupación por el estado del periodismo en Estados Unidos, mencionando la palabra "kakistocracia", que se refiere a un gobierno dirigido por las personas menos capacitadas. "Quizá estamos atravesando una kakistocracia en este momento, pero eventualmente lo superaremos", aseguró.

En relación a la inteligencia artificial, el actor indicó que la industria debe adaptarse para no convertirse en un producto desactualizado. "No quiero aparecer en un anuncio de tampones 20 años después de muerto", bromeó, al tiempo que lamentó que algunos de los hombres más ricos del mundo controlen medios influyentes como The Washington Post y X. Sobre la fusión entre Paramount y Warner Bros., Clooney consideró que es una situación compleja, y no se siente seguro sobre cómo se resolverá.

A lo largo de 11 días, la 83.ª edición del festival contará con la presencia de numerosas estrellas, desde Robert Pattinson hasta los hermanos Noel y Liam Gallagher de Oasis. Sin embargo, este año, la atención se centra más en la geopolítica que en las glorias del cine.

La variada programación incluye documentales sobre el conflicto en Gaza con la película "NAZA", un retrato de Elon Musk titulado "Musk" y un trabajo sobre periodistas rusos que cubren la guerra en Ucrania llamado "My Undesirable Friends — Part II: Exile". También se presentan obras palestinas y un corto sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minneapolis.

La presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, destacó que muchas de las películas en la selección abordan temas contemporáneos y conflictos actuales. "¿Cómo es posible que estemos aquí hablando de cine cuando el mundo está en crisis?", se preguntó Gyllenhaal, sugiriendo que el cine puede ser una forma de empatía.

Gyllenhaal también abordó la escasez de directoras en la competencia, mencionando que solo una película dirigida por una mujer fue seleccionada. La inclusión de "NAZA", que cuenta con una co-directora, se produjo justo antes del festival. Barbera calificó la falta de mujeres en la competencia como un "gran problema" y enfatizó la necesidad de darles el lugar que merecen en la industria.

La película que abrió el festival, "Ink", dirigida por Danny Boyle, se centra en la adquisición de The Sun por parte de Rupert Murdoch en 1969 y cómo Larry Lamb transformó un periódico en crisis en un éxito de ventas. Guy Pearce, quien interpreta a Murdoch, compartió que la hija del magnate, Elisabeth, le dijo que su padre estaba "muy contento de que lo interpretara", aunque Murdoch no había visto la película en ese momento.

Boyle enfatizó que no se busca demonizar a Murdoch, quien en su época era considerado un soplo de aire fresco en un panorama mediático rígido. La película también aborda el costo de sacrificar la ética y los estándares por el lucro y el sensacionalismo.

El director reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, advirtiendo sobre el peligro de que los gigantes tecnológicos reemplacen a los periodistas. "¿Hablará ese periodista de IA con la verdad al poder que lo creó?", cuestionó.