CEUTA, España — La ciudad de Ceuta, enclave español en la costa norte de Africa, celebra normalmente su fiesta oficial el 2 de septiembre, un evento que suele pasar desapercibido para el resto de España. Sin embargo, este año, la festividad se ve marcada por la crisis migratoria más grave en la historia reciente del país.

El día que tradicionalmente sería de celebración se ha transformado en un escenario de protestas, reflejando la creciente tensión entre los residentes y las autoridades. En lugar de festejos, la principal actividad será una manifestación, que también se replicará en más de 200 ciudades españolas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha insinuado que la crisis ha sido alimentada por desinformación proveniente de otros países, aunque sin presentar evidencia concreta.

Una avalancha en la frontera y sus consecuencias

El mes pasado, alrededor de 72.000 migrantes intentaron ingresar a Ceuta, con un trágico saldo de al menos 90 muertos en el proceso. La mayoría de los migrantes fueron rápidamente devueltos, pero cerca de 5.000 permanecen en la ciudad, incluyendo 1.200 menores. Este repentino aumento de población ha ejercido una presión significativa sobre los recursos locales, generando descontento entre los habitantes.

Las autoridades locales han criticado al gobierno central por no haber anticipado esta crisis, a pesar de las advertencias previas. Juan Jesús Vivas, el líder regional de Ceuta, ha enfatizado que lo ocurrido no es solo una crisis migratoria, sino una violación de la integridad territorial de España.

La crisis ha sido utilizada políticamente por partidos como Vox y el Partido Popular, que buscan desestabilizar al gobierno de Sánchez. Las manifestaciones programadas para el miércoles, organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, son impulsadas por estas fuerzas políticas, aunque el gobierno argumenta que tienen motivaciones políticas.

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En medio de la crisis, Sánchez ha defendido la actuación de las autoridades marroquíes y ha señalado que factores como una interpretación errónea de una sentencia del Tribunal Supremo y la desinformación en redes sociales contribuyeron a la avalancha migratoria. Acusaciones de desinformación han sido dirigidas hacia cuentas vinculadas a Rusia e Israel, aunque ambos gobiernos han negado cualquier implicación.

A pesar de los esfuerzos del gobierno español, muchos migrantes, incluidos menores no acompañados, siguen viviendo en condiciones precarias, durmiendo en la calle y esperando una solución. La situación ha suscitado preocupación tanto a nivel local como internacional.

Vivas ha instado al gobierno español a fortalecer la frontera con Marruecos y ha advertido sobre el riesgo de que la presión migratoria sea utilizada como un instrumento político. Por su parte, Sánchez ha asegurado que su gobierno está proporcionando recursos para restablecer la tranquilidad en Ceuta.

La festividad del 2 de septiembre conmemora la llegada de los portugueses a Ceuta en 1415, un evento que ahora se ve opacado por la crisis actual.