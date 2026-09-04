Cultura en Juego: dos días para volver a sentarse alrededor de una mesa

El juego de mesa dejó hace tiempo de ser patrimonio exclusivo de la infancia. En Rosario, esa idea tendrá este fin de semana una nueva expresión con la séptima edición de Cultura en Juego, el encuentro organizado por el Club de Juegos Rosario que reunirá durante dos jornadas a jugadores, clubes, tiendas y curiosos en los galpones de la zona del río.

La cita será el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, de 14 a 20, en el Galpón 11 y la Tecnoteca, con entrada libre y gratuita. La propuesta no se limita a mirar o comprar juegos: la idea es probarlos, aprender a jugarlos y compartir una mesa con otros.

“Si vienen y se acercan al río, nos van a ver: el evento consta de dos galpones repletos de juegos de mesa”, explicó Anabela Spizzirri, referente e integrante del Club de Juegos Rosario. La dinámica es simple: hay juegos disponibles, voluntarios que explican las reglas y mesas donde cualquiera puede sumarse. “La idea de esto es jugar”, resumió.

La oferta será amplia. Habrá juegos de mesa modernos y clásicos, ajedrez, backgammon, juegos infantiles, propuestas de rol, salas de escape y más de 20 clubes que llegarán desde distintos puntos del país. El propio Club de Juegos Rosario pondrá a disposición su ludoteca, con más de 200 títulos, a los que se sumarán los juegos que lleven las organizaciones participantes y las propuestas de las tiendas especializadas.

La variedad también permite romper con una de las primeras barreras que aparecen frente a un juego desconocido: la sensación de que hay que sentarse a estudiar un reglamento antes de empezar. “Tenés juegos muy simples, que son como para una previa, una juntada con amigos, con reglas muy simples, y después tenés juegos que van complejizándose”, explicó. Algunos pueden resolverse en media hora; otros requieren una explicación extensa y varias horas de partida.

Para quienes nunca se acercaron a este universo, también hay una puerta de entrada. Entre las opciones que suelen recomendar desde el club aparece Pistas cruzadas, un juego de palabras y conceptos que permite empezar sin enfrentarse a reglas demasiado complejas. “A veces aparece como una cuestión muy ‘uy, te tengo que aprender las reglas’, ‘uy, esto tiene muchas reglas’, y hay como una especie de resistencia al principio. Pero después, una vez que llevás el juego a la juntada, te lo piden otra vez”, contó Anabela.

Esa transformación del juego en una excusa para encontrarse es, justamente, uno de los fenómenos que el club observa entre los adultos. Los juegos con cartas, consignas, preguntas, estrategia o asociación de ideas aparecen cada vez con mayor frecuencia en reuniones, bares y encuentros entre amigos. Para Spizzirri, se trata de una recuperación de una práctica que nunca debería haber quedado asociada exclusivamente a los chicos.

“Nosotros somos un club de juegos de adultos. Así que esto de poder seguir diciendo que el juego no es cosa de niños. El juego es cosa seria y es cosa que hay que mantener a lo largo de la vida”, sostuvo.

La reivindicación tiene también una dimensión social. En tiempos atravesados por las pantallas y por formas de encuentro cada vez más mediadas por dispositivos, sentarse alrededor de una mesa obliga a otra clase de interacción: escuchar, mirar al otro, esperar un turno, tomar decisiones, negociar y compartir una experiencia. “Además de un montón de cuestiones que las estamos viendo hoy socialmente, de sentarnos en una mesa, de mirarnos a los ojos, de dejar un poco las pantallas, también potencia habilidades intelectuales el juego”, señaló la referente.

Cultura en Juego busca llevar esa experiencia a una escala mayor. La convocatoria trasciende a Rosario: participarán clubes y tiendas de diferentes lugares del país, con representantes que llegarán desde Jujuy hasta el sur argentino. Para quienes forman parte del circuito, esa diversidad es parte del atractivo del encuentro, porque permite conocer juegos que difícilmente aparecen en los espacios comerciales más habituales.

Y no hace falta llegar acompañado para participar. Una de las particularidades de este tipo de encuentros es que las mesas se arman y se desarman permanentemente, y quienes llegan solos también pueden incorporarse a una partida. “Si venís solo, te incorporás a una mesa que esté jugando, porque la cuestión es venir a jugar. Entonces nos acomodamos, nos organizamos y jugamos con otros”, explicó.

En definitiva, la propuesta apunta a recuperar algo elemental: el tiempo compartido alrededor de una mesa. Puede ser una partida rápida para romper el hielo, un juego de estrategia que demande horas o un clásico que remita a la infancia, pero el punto de partida es el mismo.

Entrevista de Lucas Correa.