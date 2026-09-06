Tragedia vial cerca de Sunchales: dos muertos en choque entre automóviles y camioneta
Un choque entre vehículos en la gruta provincial entre Sunchales y Colonia Aldao deja al menos dos muertos. Bomberos trabajan en el lugar para retirar los cuerpos.
06/09/2026 | 22:15Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
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Panorama Federal
Una tragedia vial se registra cerca de las 20 horas de este domingo sobre la gruta provincial entre Sunchales y Colonia Aldao. El incidente involucra dos automóviles y una camioneta, y al menos uno de los vehículos se incendia.
Según información preliminar, dos personas quedan atrapadas y mueren calcinadas. Los bomberos trabajan intensamente para retirar los cuerpos.
Por el momento, no existe información oficial sobre la identidad de las víctimas ni tampoco sobre la mecánica del choque.
Jonathan Favere reporta para Cadena 3 desde Rafaela.