El orden natural del mundo: una familia en crisis ante la búsqueda de un nuevo sentido

Arthur Candlewick, un próspero empresario y padre de familia, sufre un accidente que lo lleva a una profunda reflexión sobre su vida. En un giro inesperado, decide que su propósito será convertirse en un hombre ejemplar, dedicando su existencia al prójimo. Para ello, toma la drástica decisión de vender el negocio familiar y donar el dinero a organizaciones benéficas. Sin embargo, su familia no comparte su visión y se enfrenta a un dilema que cambiará sus vidas para siempre.

La incredulidad de su familia es palpable. Evangeline, su hija universitaria, anhela cambiar el mundo, pero no está dispuesta a renunciar a la vida acomodada que ha disfrutado. Por su parte, Emil, su hijo incomprendido, se encuentra atrapado en su propio mundo, incapaz de distinguir entre una vida llena de comodidades y otra marcada por la escasez. Mientras tanto, Yara, su esposa, se preocupa por el futuro de su familia y desea que un médico examine a su marido para entender su repentina transformación.

La novela, publicada por BLACKIE BOOKS en 2026, se inscribe dentro del género de la narrativa contemporánea, explorando temas como la búsqueda de sentido, el altruismo y las tensiones familiares. La obra invita a reflexionar sobre el significado de la generosidad y las consecuencias que puede tener en las relaciones interpersonales. En un contexto donde el individualismo a menudo predomina, la historia de los Candlewick plantea preguntas sobre el sacrificio y la verdadera naturaleza del bienestar.

La relevancia de "El orden natural del mundo" radica en su capacidad para resonar con los dilemas actuales de muchas familias, donde los ideales de cambio y compromiso social chocan con la realidad de la vida cotidiana. La narrativa de Arthur Candlewick y su familia se convierte en un espejo de las luchas internas que enfrentamos al intentar equilibrar nuestras aspiraciones con las expectativas de quienes nos rodean.

En definitiva, esta obra no solo narra la historia de una familia en crisis, sino que también invita a los lectores a cuestionar sus propias decisiones y el impacto que estas tienen en su entorno. La búsqueda de un mundo mejor puede ser un camino lleno de obstáculos, y la familia Candlewick está a punto de descubrirlo de la manera más dura.

| Editorial | BLACKIE BOOKS | |----------------|---------------------| | Género | Narrativa | | Año de edición | 2026 | | ISBN | 9791388154591 | | Idioma | Español |