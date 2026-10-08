Lula desafía a Flávio Bolsonaro a respaldar la reducción de la jornada laboral en Brasil

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), lanzó un desafío al senador Flávio Bolsonaro, quien aspira a la presidencia por el Partido Liberal (PL), para que respalde la propuesta de reducción de la jornada laboral en Brasil.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, informó que la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC), que busca eliminar la actual jornada de seis días de trabajo y uno de descanso, así como reducir la carga laboral máxima de 44 a 40 horas semanales, deberá ser debatida y votada antes de la segunda vuelta de las elecciones generales, programada para el próximo domingo 25.

En una reunión del PT con legisladores, Lula da Silva indicó su intención de seguir la postura de Bolsonaro respecto a este tema, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

"Quiero ver cómo va a votar Flávio Bolsonaro. Lo desafío a votar a favor. Y lo reto a pedirle al PL que vote a favor", expresó, recordando que su rival ha manifestado su oposición a la iniciativa.

El candidato del PL argumentó que los trabajadores deben tener la libertad de decidir su propia carga horaria. En una entrevista reciente, "Nuestra propuesta es dar libertad para que el trabajador arme su jornada de trabajo conforme a su posibilidad y necesidad. Quien quiera trabajar más trabajará más, quien quiera trabajar menos tendrá el derecho de priorizar otras cosas en su vida", afirmó Bolsonaro.

En respuesta, Lula da Silva advirtió que este tipo de acuerdo no beneficiaría a los trabajadores, asegurando que están creando una narrativa engañosa, como si en un pacto desigual el trabajador tuviera algún beneficio.

"Así que no hay negociación posible. Es reducir la jornada laboral a cinco días de trabajo y dos de descanso", concluyó el candidato del PT.

El actual mandatario y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se enfrentan en la segunda vuelta electoral, luego de que en la primera vuelta el candidato del PL obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, mientras que Lula da Silva, que busca su reelección, alcanzó el 45,16 %.