Irán y Rusia refuerzan la cooperación estratégica en medio de tensiones regionales

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, manifestaron su deseo de continuar y profundizar la cooperación "estratégica" entre sus naciones, según lo informado por la oficina del mandatario iraní y corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

Durante una conversación telefónica, el presidente iraní destacó la importancia de fortalecer la colaboración bilateral en diversas áreas, señalando que esta sinergia beneficiará los intereses comunes de ambos países, tal como se indica en un comunicado publicado en el sitio web de la oficina presidencial iraní.

Por su parte, Putin enfatizó que la cooperación entre Rusia e Irán, en el marco del tratado de cooperación estratégica integral, sigue vigente a pesar de los recientes acontecimientos en la región. Resaltó la relevancia de mantener relaciones y una colaboración estrecha entre Moscú y Teherán.

El mandatario ruso también mencionó los esfuerzos de varios países para mediar entre Irán y Estados Unidos, y para contribuir a la desescalada de tensiones en el área de Asia Occidental.

Asimismo, subrayó que Rusia apoya tales iniciativas diplomáticas y está dispuesta a desempeñar un papel en este sentido.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos realizaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En respuesta, Irán llevó a cabo una serie de ataques con misiles y drones contra Israel y activos estadounidenses en la región, además de mantener el control sobre el estrecho de Ormuz.

El 8 de abril, se alcanzó un acuerdo de cese al fuego entre las partes y el 18 de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en la región en todos los frentes.

De acuerdo con el memorándum, los dos países debían iniciar negociaciones en un plazo de 60 días, que concluyó el 17 de agosto, con el objetivo de llegar a un acuerdo final.

No obstante, las partes no lograron avances significativos para un acuerdo, lo que generó un agravamiento de las tensiones, según informaciones de Xinhua.

Declaraciones del portavoz del Ejército de Irán

Por su parte, el portavoz del Ejército de Irán, Mohammad Akraminia, advirtió que, si fuera necesario, el país llevaría a cabo operaciones militares preventivas para evitar cualquier "agresión del enemigo".

El vocero hizo esta afirmación en una entrevista con la agencia semioficial de noticias Fars, publicada este miércoles, y subrayó que las fuerzas armadas iraníes han ejecutado anteriormente operaciones de este tipo contra el "enemigo".

Akraminia también mencionó que el país ha modificado su doctrina militar de defensiva a ofensiva, manteniéndola durante la guerra con Estados Unidos e Israel.