Por la fuerte tormenta, cayó un árbol y cortó el tránsito en Oroño y Solano López

FOTO: El ejemplar se cayó durante la tormenta.

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La fuerte tormenta que afectó a Rosario provocó la caída de un árbol que interrumpió el paso vehicular en bulevar Oroño y Solano López.

Por el momento, el tránsito permanece bloqueado en ese sector, por lo que se recomienda evitar la zona y circular con precaución.

El corte se suma a los inconvenientes registrados en distintos puntos de la ciudad como consecuencia de las condiciones meteorológicas.