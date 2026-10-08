Por la fuerte tormenta, cayó un árbol y cortó el tránsito en Oroño y Solano López
La caída bloquea la circulación en la intersección y se recomienda evitar el sector hasta nuevo aviso.
08/10/2026 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El ejemplar se cayó durante la tormenta.
La fuerte tormenta que afectó a Rosario provocó la caída de un árbol que interrumpió el paso vehicular en bulevar Oroño y Solano López.
Por el momento, el tránsito permanece bloqueado en ese sector, por lo que se recomienda evitar la zona y circular con precaución.
El corte se suma a los inconvenientes registrados en distintos puntos de la ciudad como consecuencia de las condiciones meteorológicas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Una fuerte tormenta provocó la caída de un árbol que interrumpió el paso vehicular.
¿Quiénes están afectados? Los conductores que transitan por el bulevar Oroño y Solano López.
¿Cuándo sucedió? Durante una fuerte tormenta reciente en Rosario.
¿Dónde se produjo el corte? En la intersección de bulevar Oroño y Solano López en Rosario.
¿Por qué se recomienda evitar la zona? Debido al bloqueo del tránsito y la necesidad de circular con precaución.