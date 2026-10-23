Stolbizer sobre el juicio a los Kirchner por Los Sauces y Hotesur: "Armaron su lavadora de dinero”

La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que las sociedades vinculadas a Cristina Kirchner y su familia se utilizaron para canalizar dinero de empresarios contratistas del Estado. La dirigente, que fue la primera en denunciar a la familia Kirchner por estas maniobras, habló en Juntos por Cadena 3 Rosario sobre el juicio por las causas Los Sauces y Hotesur y su relación con la condena por la causa Vialidad.

“Siempre hay que tener en claro que Los Sauces y Hotesur por separado eran dos sociedades que Cristina Kirchner tenía incluidas como propias en su declaración jurada. Eso es lo que me llevó a mí a investigar”, explicó Stolbizer. Según relató, comenzó a analizar el patrimonio declarado entre 2012 y 2013 y detectó irregularidades en las sociedades, entre ellas la falta de balances actualizados, el incumplimiento de obligaciones y la existencia de domicilios falsos.

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?? STOLBIZER SOBRE EL JUICIO A LOS KIRCHNER: “ARMARON SU PROPIA LAVADORA DE DINERO” La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, habló sobre el juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que Cristina y Máximo Kirchner están acusados de presunto lavado de activos. https://t.co/6T3FsgCPkv — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 23, 2026

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La dirigente afirmó que las investigaciones permitieron detectar un mecanismo mediante el cual empresarios que recibían beneficios del Estado transferían dinero a la familia Kirchner a través de esas firmas. “Los empresarios, contratistas del Estado que recibían beneficios a partir de la decisión de Cristina Kirchner, le transferían a las cuentas de la familia sumas de dinero a través de estas sociedades”, señaló. En un caso, las operaciones se habrían presentado como servicios hoteleros y, en el otro, como alquileres de inmuebles.

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Al referirse al vínculo entre estas investigaciones y la causa Vialidad, Stolbizer explicó que la condena por las irregularidades en la obra pública constituye el delito precedente que se analizará en el proceso por presunto lavado de activos. “En términos jurídicos es el delito precedente. Hoy la investigación de los delitos de lavado es autónoma con respecto a lo que se llama delito precedente”, precisó. También remarcó que, aunque ambas causas están relacionadas, los hechos deberán investigarse de manera independiente.

“Lo que ocurrió en alguna medida con la familia Kirchner es que ellos armaron su propia lavadora de dinero”, afirmó Stolbizer, al señalar que, a diferencia de otros esquemas de lavado, en este caso las personas investigadas por los delitos precedentes habrían utilizado sus propias sociedades para canalizar los fondos. En ese sentido, sostuvo que las operaciones también deben analizarse bajo las figuras de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Consultada por la presencia de Máximo Kirchner en el banquillo de los acusados y la exclusión de Florencia Kirchner del juicio, la dirigente cuestionó esa diferencia de tratamiento. “Creo que ahí hubo una concesión de parte del Poder Judicial a Cristina Fernández, que fue dejar afuera a Florencia”, manifestó. Stolbizer afirmó que, cuando presentó la denuncia, Florencia también estaba incluida porque, según dijo, ocupaba funciones en Los Sauces y retiraba dinero personalmente. Sobre Máximo, agregó que habría tenido mayores responsabilidades dentro de la sociedad.

Por último, Stolbizer cuestionó la demora de los procesos judiciales en Argentina y planteó que los fueros parlamentarios pueden incidir en la posibilidad de que una persona enfrente una condena. “Quince o veinte años no es justicia, por favor. ¿Cómo va a demorar todo eso?”, expresó. También sostuvo que, si Cristina Kirchner hubiera sido diputada o senadora, difícilmente habría estado presa, aunque reconoció que se trata de una hipótesis sobre un escenario que no ocurrió.

Entrevista de Alberto Lotuf.