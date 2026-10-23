En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Imputan a detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

La primera audiencia fue contra Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple. La familia sostiene que se trató de un femicidio. Los cinco detenidos están bajo investigación.

23/10/2026 | 10:18Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Imputan a detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

FOTO: Imputan a detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La Fiscalía lleva a cabo las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa que investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

Este viernes se dio inicio a las audiencias de acusación formal en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, y la primera en asistir fue Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, dialogó con los medios tras la primera cita y expuso que, aunque se trata de una acusación provisional, creen que la figura es errónea: "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple".

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", destacó.

Lectura rápida

¿Qué se investiga?
La desaparición de Nancy Godoy en Corrientes.

¿Quién fue imputada?
Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple.

¿Qué sostiene la familia?
Consideran que se trató de un femicidio.

¿Qué dice el abogado?
El abogado afirma que la figura legal utilizada es incorrecta.

¿Cuántos detenidos hay?
Cinco personas están bajo investigación en el caso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf