Imputan a detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes
La primera audiencia fue contra Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple. La familia sostiene que se trató de un femicidio. Los cinco detenidos están bajo investigación.
FOTO: Imputan a detenidos por la desaparición de Nancy Godoy en Corrientes
Buenos Aires, 23 octubre (NA) -- La Fiscalía lleva a cabo las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa que investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.
Este viernes se dio inicio a las audiencias de acusación formal en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, y la primera en asistir fue Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.
Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, dialogó con los medios tras la primera cita y expuso que, aunque se trata de una acusación provisional, creen que la figura es errónea: "Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple".
"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", destacó.
Lectura rápida
¿Qué se investiga?
La desaparición de Nancy Godoy en Corrientes.
¿Quién fue imputada?
Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple.
¿Qué sostiene la familia?
Consideran que se trató de un femicidio.
¿Qué dice el abogado?
El abogado afirma que la figura legal utilizada es incorrecta.
¿Cuántos detenidos hay?
Cinco personas están bajo investigación en el caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]