La inflación se mete en unas elecciones cruciales para Trump, el principal aliado de Milei

Por Hernán Funes

En las calles de Washington no se ven los pasacalles ni los carteles en las columnas, tan habituales en las campañas argentinas. Pero en esta ciudad de oficinas y edificios monumentales, centro del poder político y militar de Estados Unidos, las elecciones de medio término del próximo martes se meten en las conversaciones. Y una preocupación atraviesa las distancias con la Argentina: el costo de vida.

Donald Trump no pone en juego su permanencia en la Casa Blanca, pero sí buena parte de su capacidad para gobernar durante los próximos dos años. El 3 de noviembre se renovarán los 435 lugares de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. La disputa, por lo tanto, es por el control de ambas cámaras del Congreso.

Para la Argentina, el resultado tiene un interés adicional: se juega el margen político del principal aliado internacional del Gobierno de Javier Milei. En octubre de 2025, la administración republicana intervino con compras de pesos y un acuerdo de intercambio de monedas por hasta US$20.000 millones para apuntalar la estabilidad financiera argentina.

El respaldo volvió a proyectarse hacia 2027. El embajador estadounidense, Peter Lamelas, anunció este mes la intención de movilizar hasta US$20.000 millones en inversiones y financiamiento antes de que termine ese año, mediante distintas agencias de su país. Son compromisos y proyectos anunciados, cuya concreción todavía debe materializarse.

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Desde Buenos Aires, entonces, también se observa cuánto poder conservará Trump para transformar esa afinidad política en financiamiento, inversiones y acuerdos. Una derrota legislativa no rompería automáticamente la alianza, aunque podría volver más compleja su traducción en decisiones concretas.

La inflación, punto clave

En las calles de Washington, sin embargo, las preocupaciones tienen una escala mucho más cotidiana.

“Se siente el aumento del precio de todas las cosas, de la comida, la gasolina”, cuenta Isaac, un mexicano que vive en Estados Unidos desde hace 15 años y se dedica a la investigación sobre el cáncer.

FOTO: El historico Hotel Hamilton en Washington.

Cadena 3 habló con él de noche, frente a la Casa Blanca. Cuando la conversación pasa de la vida diaria a las elecciones, describe la expectativa que percibe entre quienes lo rodean.

“Mis compañeros de trabajo y todas las personas que conozco están muy ansiosos por las elecciones”, dice. Sobre el apoyo a los republicanos, aclara que “depende de la persona”. Y agrega: “Lo bueno es que vienen las elecciones, es un país democrático y a ver qué pasa”.

Ese malestar encuentra correlato en las encuestas. Un relevamiento de The Economist y YouGov, realizado entre el 10 y el 12 de octubre entre votantes registrados y recogido por La Nación, ubicó la desaprobación de Trump en el 61%, frente a un 38% de aprobación. El rechazo a su manejo de la inflación fue todavía mayor: llegó al 67%. Es una medición concreta, no un resultado electoral, pero refleja el peso de los precios en la campaña.

La prolongación de la guerra con Irán agravó el problema energético. Según un análisis de CNN sobre los datos de septiembre, la gasolina subió un 9,1% en un mes y quedó más de un 34% por encima del mismo período del año anterior. El encarecimiento de la energía también presiona sobre el transporte y los costos de otros bienes y servicios.

“La mayoría de las personas con las que he hablado no están a favor de algo tan largo”, señala Isaac sobre la duración del conflicto.

Trump llega a la recta final con algunos indicadores económicos para defender. Según informó La Nación este jueves, la actividad se aceleró en el tercer trimestre. Pero esa mejora convive con precios persistentes: el índice de gastos de consumo personal, la medida de inflación que sigue especialmente la Reserva Federal, registró un aumento interanual del 3,6% en septiembre. El crecimiento de la economía no necesariamente se convierte en alivio inmediato para los hogares.

Al pie de la Casa Blanca

Los estadounidenses, además, ya están votando. El martes será la jornada central, pero el voto anticipado permite participar antes. En Washington, los centros habilitados para esa modalidad abrieron el lunes 26 de octubre y funcionarán hasta el domingo 1 de noviembre. Aquí el voto es voluntario, por lo que movilizar a los propios electores forma parte decisiva de la competencia.

FOTO: La Casa Blanca de noche.

El resultado tampoco puede deducirse directamente de una encuesta nacional. La Cámara de Representantes se define distrito por distrito y el Senado, mediante las contiendas de cada estado. Una ventaja opositora en la intención de voto general no garantiza, por sí sola, el control de las dos cámaras.

Si los demócratas recuperan alguna de ellas, podrán imponer mayores obstáculos a la agenda legislativa presidencial y ampliar el control sobre la administración. Para Trump, conservar las mayorías significa llegar con más herramientas a la segunda mitad de su mandato.

En la conversación frente a la Casa Blanca también aparecen otros asuntos que atraviesan la campaña.

—¿Cómo se vive la seguridad en Estados Unidos?

—Pues yo me siento muy seguro, responde Isaac.

—¿Y la inmigración?

—Pues mientras sea legal, todo bien.

Son las respuestas de un residente, con su experiencia y sus matices. En ellas conviven la tranquilidad personal, la preocupación económica y la expectativa por lo que puedan cambiar las urnas.

Washington comienza así la cuenta regresiva. Detrás de los edificios del poder se discuten mayorías, alianzas y negociaciones. En la calle, la conversación vuelve al supermercado y al combustible.

¿Podrá Trump revertir ese clima en los últimos días? En la capital del “toma y daca”, la pregunta recuerda aquella frase de House of Cards: “Give and take. Welcome to Washington”. Esta vez, el margen para negociar lo definirán los votantes.