Un pesticida común aumenta en 2.5 veces el riesgo de enfermedad de Parkinson, según estudio

Un estudio realizado por investigadores de UCLA Health reveló que la exposición a largo plazo al clorpirifos, un pesticida ampliamente utilizado, incrementa más de 2.5 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Este hallazgo también identificó el mecanismo biológico que explica cómo este químico daña las células cerebrales, abriendo la puerta a posibles estrategias de protección.

Los investigadores analizaron datos de 829 personas diagnosticadas con Parkinson y 824 sin la enfermedad, todas participantes del estudio sobre medio ambiente y genética de UCLA. Al combinar registros de aplicación de pesticidas en California con las historias de residencia y trabajo de los participantes, se estimó la exposición al clorpirifos a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron una asociación significativa: las personas expuestas a este pesticida durante un periodo prolongado tenían más de 2.5 veces el riesgo de desarrollar Parkinson en comparación con quienes no estuvieron expuestos. Aunque este análisis poblacional no pudo establecer una causalidad directa, los investigadores llevaron a cabo experimentos adicionales en laboratorio.

En un experimento, ratones fueron expuestos a clorpirifos en aerosol durante 11 semanas. Los resultados indicaron que estos animales desarrollaron dificultades de movimiento y perdieron neuronas productoras de dopamina, una característica central de la enfermedad de Parkinson. Además, se observó inflamación en sus cerebros y acumulaciones anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína, asociada con la enfermedad.

Los científicos también estudiaron el impacto del pesticida en peces cebra, que son frecuentemente utilizados en investigaciones neurológicas. Este análisis reveló que el clorpirifos interfiere con el proceso de autofagia, un mecanismo celular que elimina proteínas dañadas y otros materiales no deseados. Cuando este proceso se ve afectado, los materiales dañados se acumulan en las neuronas, contribuyendo a su deterioro.

Los investigadores hicieron un descubrimiento alentador: al restaurar el proceso de limpieza celular o eliminar la proteína sinucleína en sus experimentos, las neuronas se protegieron del daño. Esto sugiere que los efectos nocivos del pesticida pueden depender de una vía biológica que podría ser un objetivo para futuros tratamientos.

Los hallazgos plantean la posibilidad de desarrollar terapias que fortalezcan los mecanismos de limpieza celular del cerebro, ayudando a proteger a las neuronas vulnerables. Sin embargo, estos efectos protectores se han demostrado hasta ahora solo en modelos de laboratorio, y se necesita más investigación para determinar si mejorar la autofagia puede prevenir o reducir el daño cerebral relacionado con pesticidas en humanos.

El Dr. Jeff Bronstein, profesor de neurología en UCLA Health y autor principal del estudio, destacó la importancia de identificar un químico específico, en lugar de tratar a todos los pesticidas como una categoría única. "Este estudio establece al clorpirifos como un factor de riesgo ambiental específico para la enfermedad de Parkinson, no solo los pesticidas en general", afirmó. "Al demostrar el mecanismo biológico en modelos animales, hemos mostrado que esta asociación es probablemente causal. El descubrimiento de que la disfunción de la autofagia impulsa la neurotoxicidad también nos señala posibles estrategias terapéuticas para proteger las células cerebrales vulnerables".