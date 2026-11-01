El sorprendente beneficio de comer maní diariamente para la salud cerebral en adultos mayores

Consumir maní a diario podría ofrecer beneficios sorprendentes para el cerebro de los adultos mayores. Investigadores del Maastricht University Medical Center en los Países Bajos descubrieron que el consumo regular de maní sin sal y tostado puede mejorar la respuesta de ciertas regiones cerebrales a la insulina en esta población. Los hallazgos provienen del Institute of Nutrition and Translational Research in Metabolism (NUTRIM) y fueron publicados en la revista revisada por pares Food & Function.

Si bien la insulina es conocida principalmente por regular el azúcar en la sangre, también juega un papel esencial en el cerebro. Ayuda a que las células nerviosas crezcan, sobrevivan y se comuniquen entre sí, apoyando la memoria y otras habilidades cognitivas. Una señalización saludable de la insulina también puede ayudar a proteger contra procesos asociados con la enfermedad de Alzheimer.

Tras 16 semanas de consumo diario de maní, los investigadores observaron una mejora en la respuesta a la insulina en un grupo de regiones cerebrales del hemisferio derecho. Estas incluían partes del giro lingual, hipocampo, giro parahipocampal y giro cingulado posterior, todas las cuales contribuyen a procesos relacionados con la memoria.

El doctor Peter Joris, autor principal del estudio y profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Nutrición y el Movimiento de NUTRIM, afirmó: "La hormona insulina juega un papel importante en el cerebro, donde apoya la memoria y otros procesos cognitivos. A medida que las personas envejecen, el cerebro puede volverse menos sensible a la insulina, lo cual se ha vinculado con el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Nuestro estudio encontró que el consumo diario de maní afectó de manera beneficiosa la respuesta a la insulina en regiones cerebrales relacionadas con la memoria en adultos mayores".

Mejora de la memoria y del flujo sanguíneo cerebral con el maní diario

El estudio incluyó a 31 adultos sanos de entre 60 y 75 años. Durante la fase de consumo de maní, los participantes ingirieron 60 gramos (aproximadamente dos porciones) de maní diariamente durante 16 semanas. Los investigadores utilizaron un diseño de estudio aleatorizado, controlado y cruzado, un enfoque riguroso que les permitió comparar los efectos de comer maní con los de evitarlo.

Los nuevos hallazgos se basan en investigaciones anteriores del doctor Joris publicadas en 2025. Ese estudio reveló que consumir maní durante 16 semanas aumentó el flujo sanguíneo cerebral total en un 3.6% y mejoró el rendimiento en memoria verbal en un 5.8%.

El flujo sanguíneo cerebral mide cuánto sangre circula por el cerebro, transportando oxígeno y nutrientes que las células cerebrales necesitan para funcionar correctamente. Es un indicador importante de la salud de los vasos sanguíneos del cerebro. Esos resultados anteriores aparecieron en la revista revisada por pares Clinical Nutrition.

Cómo los científicos midieron los efectos del maní en el cerebro

Una característica distintiva de la investigación de NUTRIM fue su combinación de una intervención dietética cuidadosamente controlada que duró varios meses con sofisticadas tecnologías de imagen cerebral.

Para examinar los cambios en la función cerebral, los investigadores utilizaron imágenes de resonancia magnética por etiquetado de spin arterial (ASL-MRI), una técnica que mide el flujo sanguíneo en diferentes regiones del cerebro. Evaluaron la respuesta a la insulina rastreando cambios en el flujo sanguíneo cerebral regional después de administrar insulina a través de la nariz.

El equipo también utilizó escáneres de resonancia magnética abdominal para medir la acumulación de grasa en el hígado, conocida como contenido de lípidos intrahepáticos (IHL). Las habilidades cognitivas se evaluaron utilizando la Batería de Pruebas Neuropsicológicas Automatizadas de Cambridge (CANTAB), una colección estandarizada de pruebas computarizadas.

Los investigadores creen que varios componentes del maní pueden contribuir a los efectos observados en la salud cerebral, en lugar de que un solo nutriente sea responsable.

"Múltiples nutrientes presentes en el maní, incluidos los ácidos grasos insaturados, la fibra dietética, vitaminas y minerales, y fitoquímicos bioactivos, podrían contribuir a los beneficios cerebrales observados", expresó Joris. "Los maníes también son una buena fuente de proteínas vegetales y son especialmente ricos en L-arginina. La L-arginina es un precursor clave del óxido nítrico (NO), que se ha informado que facilita el aprendizaje y el rendimiento de la memoria".

Qué comieron los participantes durante el estudio de 16 semanas

Para garantizar que los participantes consumieran una cantidad consistente, los investigadores proporcionaron paquetes premedidos de maní tostado durante todo el período de intervención. Los participantes debían comer su maní por la mañana o por la tarde, pero podían elegir cómo incorporarlo en su rutina diaria. Podían consumir toda la porción de una vez, dividirla en cantidades más pequeñas a lo largo del día o incluir los maníes en sus comidas.

Durante la fase de control, los participantes evitaron por completo el maní. Después de 16 semanas, cambiaron a la condición opuesta del estudio, lo que permitió a los investigadores comparar las mediciones de salud cerebral bajo ambos enfoques dietéticos.

El estudio fue liderado por el investigador principal, el profesor asociado Dr. Peter J. Joris, y realizado por la candidata a doctorado Lucia Kerkhof del Departamento de Ciencias de la Nutrición y el Movimiento en el Maastricht University Medical Center.

La financiación fue proporcionada por The Peanut Institute Foundation. Según los investigadores, la fundación no participó en el diseño o la realización del estudio, en el análisis o la interpretación de los resultados, ni en la preparación del manuscrito.