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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Santa Fe presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 18° y 26°. Se espera un leve aumento de la temperatura hacia la tarde.

01/11/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que puede generar una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento ligero que no superará los 3 m/s. No se esperan precipitaciones durante el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 29°, con probabilidad de light rain. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con moderate rain en el pronóstico. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 24°, con light rain nuevamente. Para el jueves 5 de noviembre, se prevé un día despejado con una mínima de 13° y una máxima de 28°. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con moderate rain pronosticada.

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