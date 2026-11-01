Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica se mantiene en 23°. La humedad es del 36%, lo que proporciona un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. El viento, que sopla a 4 m/s, no generará inconvenientes en las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 3, las temperaturas oscilarán entre 17° y 27°, con cielo despejado. El miércoles 4, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 23°, con posibilidad de lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el jueves 5, se espera un clima más cálido, con temperaturas que irán de 12° a 22° y también con lluvias ligeras.