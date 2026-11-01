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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Tucumán presenta un clima inestable con lluvias ligeras y temperaturas que oscilarán entre 17° y 31°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 94%.

01/11/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de lluvias ligeras, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 5000 metros y el viento sopla a 2.57 m/s desde el oeste.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 31°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento suave y una alta humedad que podría generar sensación de incomodidad. Se prevén lluvias ligeras a lo largo del día, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El lunes, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 34°, con lluvias ligeras. Para el martes, se espera una mínima de 20° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con lluvias intensas. Finalmente, el jueves se prevé una mínima de 16° y una máxima de 28°, con cielos parcialmente nublados.

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