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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Este domingo 1 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 30°. Se espera cielo despejado y condiciones agradables durante la jornada.

01/11/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: cielo despejado y temperaturas cálidas para el domingo

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 28°, lo que refleja un ambiente cálido y agradable. La humedad se sitúa en un 53%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el noreste, contribuyendo a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1003 hPa.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para este domingo 1 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo mayormente despejado. No se prevén lluvias para la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un clima variable. Para el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 33°, también con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 5 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras pronosticadas.

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