Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 1 de noviembre

Alertas

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Ahora

Actualmente, el estado del cielo enes de lluvias ligeras, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad se encuentra en un 67%, lo que genera una sensación de ambiente húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy domingo 1 de noviembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, con una humedad del 67% que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real. El viento, aunque suave, podría generar un leve frescor en las horas más frías de la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un clima variable en. Para el lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 25°, también con lluvias moderadas. El miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. Para el jueves 5 de noviembre, el clima mejorará, con una mínima de 13° y una máxima de 29°, bajo un cielo despejado. Finalmente, el viernes 6 de noviembre, se anticipan lluvias moderadas, con temperaturas que irán de 13° a 19°.