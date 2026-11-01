FOTO: Los peligros de la soledad infantil y la patologización del malestar social

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- Expertos alertan sobre la creciente soledad infantil, los padecimientos emergentes en adolescentes y las deficiencias en el financiamiento de la Ley de Salud Mental, además de los riesgos de "patologizar" el sufrimiento social para responder a intereses corporativos.

El psicólogo y docente de la Facultad de Psicología de la UBA, Jorge Prado, conversó con la Agencia Noticias Argentinas sobre la tendencia a patologizar el sufrimiento actual en función de intereses económicos y advirtió sobre los retrocesos en el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental.

NA - ¿De qué trata su libro "Una tablet al final del arcoíris" y qué metáfora encierra el título?

Jorge Prado - Este trabajo compila experiencias clínicas y educativas sobre el cuidado de infancias y adolescencias. Examina cómo el juego se ha trasladado a las redes sociales y analiza los sufrimientos contemporáneos, como el consumo digital y la violencia mediática. El título evoca la metáfora irlandesa del caldero de oro al final del arcoíris, simbolizando la promesa de éxito y pertenencia que se asocia a la tecnología. Sin embargo, este mito nos aleja del valor del proceso de acompañamiento.

NA - ¿Por qué sostiene que la tablet se convirtió en un "contrato" entre adultos y niños?

JP - En la actualidad, los adultos están abrumados por sus responsabilidades y la tablet se ofrece como parte de un contrato implícito: "te doy la pantalla para que me des tiempo para trabajar". Muchos padres consideran que es una opción más segura que dejar a los niños en la calle, pero esto resulta en una profunda soledad, con horas de aislamiento para los chicos.

NA - En relación con el debate de la Ley de Salud Mental, ¿cuál es la diferencia crucial entre "padecimiento subjetivo" y "trastorno mental"?

JP - Es una distinción sutil pero alarmante. La norma actual menciona "padecimiento subjetivo", abarcando sufrimientos ligados a contextos sociales. Si se cambia a "trastornos mentales", se limita la atención a diagnósticos individuales, favoreciendo a corporaciones farmacéuticas que buscan soluciones medicamentosas para problemas que son sociales.

NA - ¿Qué riesgos observa en la modificación de las internaciones involuntarias y en la falta de recursos del sistema?

JP - La ley actual permite la internación involuntaria ante un "riesgo cierto e inminente", protegiendo derechos humanos. Flexibilizarlo a un riesgo "grave" podría llevar a internaciones arbitrarias. Además, con la escasez de psiquiatras, la reforma permitiría evaluaciones virtuales en casos de brotes psicóticos, lo cual es clínicamente peligroso. Todo esto ocurre en un contexto donde solo se destina el 1,4% del presupuesto de salud a salud mental, cuando la ley exige un 10%.

NA - Frente a episodios de violencia o manipulación digital en escuelas, ¿cómo analiza la respuesta del Estado y de los adultos?

JP - Hay una desconexión donde la realidad se vuelve ficción en redes, pero las emociones son reales. La respuesta adulta suele ser punitiva. Mientras se plantea bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, se permiten normas para que menores de 13 inviertan en criptomonedas. El Estado ofrece herramientas complejas y luego castiga, en vez de promover espacios de escucha y apoyo comunitario.