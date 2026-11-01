FOTO: Capturan a colombiano con alerta roja por homicidio en Villa Crespo: usaba identidad falsa

Buenos Aires, 1 de noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo la detención de un ciudadano colombiano que utilizaba una identidad falsa y contaba con una alerta roja de Interpol por un caso de homicidio y posesión de armas en su país de origen.

El arresto se realizó el pasado viernes en el barrio de Villa Crespo, cuando el hombre fue identificado junto a un cómplice durante un operativo relacionado con el robo de pertenencias de vehículos estacionados en la Avenida Scalabrini Ortiz al 500.

Al verificar sus antecedentes, la División Interpol determinó que el detenido había proporcionado un nombre falso, revelando su verdadera identidad.

El individuo, de 45 años, se presentó como Jhon Freddy Cárdenas Castoblanco, pero su identidad real es Edwin Alfredo López Casteblanco.

Luego de esta verificación, se confirmó que existía una notificación roja vigente de Interpol, emitida por el Juzgado número 79 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, Colombia, por delitos relacionados con lesiones que resultaron en muerte, homicidio y delitos asociados con armas de fuego y municiones.

El operativo comenzó alrededor de las 17:00 del viernes, cuando personal de la División Investigaciones Comuna 14 observó a dos hombres que caminaban por la avenida Scalabrini Ortiz con auriculares, haciéndose señas y acercándose a vehículos estacionados para inspeccionar su interior.

En un momento dado, los sospechosos se separaron y comenzaron a caminar por diferentes veredas, lo que llevó a los efectivos a solicitar apoyo y lograr interceptar al primero, quien portaba una mochila. El segundo, de 54 años, fue localizado en la intersección de la avenida Scalabrini Ortiz y Aguirre.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una tablet y otros dispositivos electrónicos, logrando contactar a la víctima, una argentina de 26 años, quien confirmó que le habían robado la tablet de su vehículo.

Además, se confiscó una mochila con diversos objetos y se procedió a la detención de ambos implicados.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 15, bajo la dirección de Karina Zucconi, Secretaría número 146, que ha ordenado las detenciones y las medidas correspondientes.