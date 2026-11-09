Baja 1000: Ya estamos en México con el Off-Road más impresionante de Norteamérica

FOTO: C3M en México, siguiendo a los argentinos en la Baja 1000 2026

Ya estamos en México, para otra gran cobertura internacional de la Cadena 3 Argentina con el automovilismo. Para los que todavía no vieron nuestros avances en los programas audiovisuales o los escucharon por la radio, les contamos que seguimos para Uds. las alternativas de la 'Baja 1000', la más famosa carrera norteamericana de Off-Road y la fecha final del Campeonato Mundial del Desierto que este año tiene lugar de partida y llegada en la ciudad de San José del Cabo, en la Baja California Sur, entre el 9 y el 15 de noviembre.

Recién llegados: 'Pupín' Monasterolo -de espaldas-, Alfredo, Daniel y Tomi caminando la marina en Cabo San Lucas

Seguimos aquí a una 'misión argentina' integrada por dos habitués de estos torneos: Alfredo Olmedo y Daniel López, a quienes se suman para esta gran competencia Federico Villagra y Tomás Olmedo, punteros en los campeonatos de rally más importantes de nuestro país.

San Lucas es el lugar elegido por la 'misión argentina' para alojarse. Y belleza, no le falta

La 'Baja' se prepara con un reconocimiento previo completo de los caminos y se pone en marcha el próximo viernes 13 con 269 anotados. Para correr sin parar una extensión de 978 millas -1.573 kms.- que los ganadores de la general -de la categoría estelar 'Trophy Truck' -con, más, menos, 1000 HP- empleando entre 15 y 16 horas, en las últimas dos ediciones.

El primer contacto con el nuevo coche fue el sábado 7, por la tarde, San José del Cabo. 'Panchito' Verdugo, el team principal, le explica a Olmedo las novedades técnicas

Las 37 motos inscriptas partirán a la 1 de la mañana y los vehículos de 4 ruedas desde las 9 de la mañana. El regreso de los 'monstruos del desierto' a San José del Cabo se aguarda para la 1 de la mañana del sábado 14.

El puntero del 'Rally Cordobés', Tomi Olmedo, observa con detenimiento cada detalle del nuevo Maverick con el que buscan hacer una gran 'Baja 1000' 2026

Los argentinos, a bordo del CanAm Maverick R #2918, corren en la división UTV Pro FI, con un 'field' concurrido y muy competitivo de 21 máquinas. Un certamen que lidera el estadounidense Kaden Wells, de Utah, quien también encabezará el orden de partida para la división.

Sergio Núñez -navegante mexicano-, Dani López y Pupín Monasterolo -será navegante de Villagra- comentan detalles de la carrera junto al Maverick

Su hora de largada -aproximada, por ahora- será a las 12 del mediodía. Las máquinas con motor Rotax de 999 cc., con turbo y 240 caballos de potencia, demorarán entre 19 y 20 horas para completar el desafiante recorrido.

Los habitués, Alfredo y Dani, reciben el apoyo de Federico y Tomi para la carrera más importante de la temporada Off-Road americana

Las pistas son un compendio exigente de todo lo que el terreno del lugar puede ofrecer: alta velocidad en los bajos planos entre las montañas, con pisos arenosos, rocosos, guadales -'fesh-fesh'-, arroyos, cañones, terrenos costeros del mar y travesías de montaña -tipo WRC- con precipicios y piedra suelta.

También C3M tuvo oportunidad de subir al nuevo coche y probar la experiencia exigente de los 'hoops' mexicanos que ponen duramente a prueba las suspensiones

La 'misión' ya tiene ordenado y previsto el desarrollo de su competencia y recorre las pistas, desde el domingo, con dos coches 'muletto' -CanAm Maverick- para conocer lo máximo posible del escenario de competición. Mientras espera para hoy, lunes, la llegada de Villagra.

C3M en el taller de Cabo San Lucas donde el 'Panchito Race Prep' tiene su base para esta Baja en el Sur

Una tarea que vivimos junto a ellos y les iremos contando en esta previa, junto con los detalles más importantes de la carrera. Que tendrá mañana, marte 10, su clasificación para las máquinas de las categorías principales.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa, desde Baja California Sur, México.