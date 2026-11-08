Se definieron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: cómo quedó el cuadro

Este domingo, tras el empate entre Central Córdoba y Lanús, se definieron los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura y se confirmaron las posiciones finales de cada zona y los equipos conocieron a sus rivales.

Los octavos de final se jugarían el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. La Liga Profesional debía confirmar los días y horarios exactos de cada uno de los partidos.

Los octavos de final se jugarán a un solo encuentro en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. En caso de empate, se disputará tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la definición será por penales. Este mismo sistema se aplica para los cuartos de final y las semifinales.

La final también se jugará con prórroga y penales, pero se llevará a cabo en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, el sábado 12 de diciembre.

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De acuerdo a cómo quedó armado el cuadro de los playoffs, la única posibilidad de tener un Superclásico sería en una hipotética final, mientras que podría haber un cruce rosarino en semifinales.

Los cruces de octavos de final quedaron de la siguiente manera: en la parte izquierda del cuadro se presentaron los enfrentamientos: Instituto (1° A) vs. Huracán (8° B), River Plate (4° B) vs. Lanús (5° A), Argentinos Juniors (2° B) vs. Independiente (7° A) y Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B).

Por el lado derecho, los partidos serán: Rosario Central (1° B) vs. Gimnasia (Mendoza) (8° A), Defensa y Justicia (4° A) vs. Barracas Central (5° B), Boca Juniors (2° A) vs. Independiente Rivadavia (7° B) y Gimnasia (La Plata) (3° B) vs. Newell’s (6° A).

Las fechas de los playoffs del Clausura 2026 se establecieron de la siguiente manera: octavos de final el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, cuartos de final el fin de semana del 29 de noviembre, semifinales el fin de semana del 6 de diciembre y la final el sábado 12 de diciembre, en La Plata.

El equipo que se coroné campeón del Clausura 2026 se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Además, disputará la final por el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Torneo Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.