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China desestima acusaciones de espionaje contra el CEO de Nvidia, Jensen Huang

Funcionarios estadounidenses afirman que Huang admitió una relación con una mujer vinculada a la inteligencia china. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China descalificó las acusaciones.

09/11/2026 | 11:32Redacción Cadena 3

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China rechazó la acusación de espionaje vinculada al director ejecutivo de Nvidia

FOTO: China rechazó la acusación de espionaje vinculada al director ejecutivo de Nvidia

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Buenos Aires, 9 noviembre (NA-Xinhua) -- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, rechazó este lunes las acusaciones de espionaje que recaen sobre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Este pronunciamiento se da tras la revelación de informes mediáticos que indicaban que la compañía había iniciado una investigación sobre su líder.

La investigación se puso en marcha después de que Huang reconociera tener una relación sentimental con una mujer que, según informaron funcionarios de Estados Unidos, estaría relacionada con la inteligencia china, de acuerdo con información recabada por la Agencia Noticias Argentinas.

"La acusación del supuesto espionaje chino no tiene fundamento. No es más que una difamación contra China", expresó el vocero en una rueda de prensa regular, en respuesta a las consultas sobre los reportajes que circulan al respecto.

Lectura rápida

¿Qué acusación se hizo contra Jensen Huang?
Se le acusó de espionaje debido a su relación con una mujer vinculada a la inteligencia china.

¿Quién es el portavoz que rechazó la acusación?
El portavoz es Guo Jiakun, del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

¿Cómo reaccionó China ante las acusaciones?
China descalificó las acusaciones, considerándolas infundadas y una difamación.

¿Qué empresa está involucrada en esta situación?
La empresa involucrada es Nvidia, cuyo CEO es Jensen Huang.

¿Cuándo ocurrió esta situación?
La investigación comenzó tras el reconocimiento de Huang, el 9 de noviembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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