Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, las distintas cotizaciones del dólar reflejan la complejidad de la economía argentina. El dólar oficial se encuentra en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra, cifras actualizadas el pasado 5 de noviembre. Esta cotización es la que utilizan los bancos y entidades financieras en transacciones legales y oficiales.

En paralelo, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, cotiza a $1.555 de venta y $1.535 para la compra, según datos de este domingo. Esta diferencia entre el oficial y el blue suele evidenciarse en momentos de incertidumbre económica, donde los ciudadanos buscan resguardar sus ahorros ante la devaluación del peso.

Además, el dólar mayorista está cotizando en $1.545.50 para la venta, y el Contado con Liquidación (CCL), que permite a los inversores dolarizarse, llega a valores de $1.664.90 para la venta, con una compra de $1.658.40.

En el ámbito financiero, el dólar bolsa se ubica en $1.587.90 para la venta y $1.560.20 para la compra. Por otro lado, el dólar cripto también está presente en el mercado, con cifras que alcanzan los $1.656.63 para la venta y $1.651.20 para la compra.

En cuanto al uso de la tarjeta en compras en el exterior, el costo se eleva aún más, cotizando a $2.041 para la venta y $1.976 para la compra. Esta diferencia en las cotizaciones impacta de manera significativa en la vida cotidiana de los argentinos.

Estos valores fluctúan por diversas razones, incluyendo la oferta y demanda del dólar, decisiones políticas, la situación económica del país y la confianza de los inversores. En un contexto donde la inflación y la incertidumbre económica se mantienen, el seguimiento de estas cotizaciones se vuelve crucial para quienes buscan tomar decisiones financieras.