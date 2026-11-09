Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 9 de noviembre
Al cierre de este domingo, el dólar oficial se encuentra en $1.570 para la venta, mientras que el blue cotiza en $1.555. Conoce las diferentes cotizaciones y su impacto en la economía cotidiana.
09/11/2026 | 07:00Redacción Cadena 3
FOTO: Dólar
Este lunes 9 de noviembre, las distintas cotizaciones del dólar reflejan la complejidad de la economía argentina. El dólar oficial se encuentra en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra, cifras actualizadas el pasado 5 de noviembre. Esta cotización es la que utilizan los bancos y entidades financieras en transacciones legales y oficiales.
En paralelo, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, cotiza a $1.555 de venta y $1.535 para la compra, según datos de este domingo. Esta diferencia entre el oficial y el blue suele evidenciarse en momentos de incertidumbre económica, donde los ciudadanos buscan resguardar sus ahorros ante la devaluación del peso.
Además, el dólar mayorista está cotizando en $1.545.50 para la venta, y el Contado con Liquidación (CCL), que permite a los inversores dolarizarse, llega a valores de $1.664.90 para la venta, con una compra de $1.658.40.
En el ámbito financiero, el dólar bolsa se ubica en $1.587.90 para la venta y $1.560.20 para la compra. Por otro lado, el dólar cripto también está presente en el mercado, con cifras que alcanzan los $1.656.63 para la venta y $1.651.20 para la compra.
En cuanto al uso de la tarjeta en compras en el exterior, el costo se eleva aún más, cotizando a $2.041 para la venta y $1.976 para la compra. Esta diferencia en las cotizaciones impacta de manera significativa en la vida cotidiana de los argentinos.
Estos valores fluctúan por diversas razones, incluyendo la oferta y demanda del dólar, decisiones políticas, la situación económica del país y la confianza de los inversores. En un contexto donde la inflación y la incertidumbre económica se mantienen, el seguimiento de estas cotizaciones se vuelve crucial para quienes buscan tomar decisiones financieras.
Lectura rápida
¿Qué cotización del dólar se reporta hoy?
El dólar oficial cotiza a $1.570 para la venta, mientras que el blue está a $1.555.
¿Cuándo se actualizaron estas cotizaciones?
La mayoría de las cotizaciones fueron actualizadas el 8 de noviembre de 2026.
¿Qué diferencia hay entre el dólar oficial y el blue?
El dólar oficial es utilizado en transacciones legales, mientras que el blue se negocia en el mercado informal y generalmente es más caro.
¿Cómo afecta la cotización del dólar a los argentinos?
Las variaciones en las cotizaciones afectan el costo de productos importados y los ahorros en pesos, generando inseguridad económica.
¿Qué factores impactan estas cotizaciones?
Las cotizaciones responden a la oferta y demanda del dólar, así como a condiciones económicas y políticas del país.