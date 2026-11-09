Boca avanza hacia la quíntuple corona tras consagrarse campeón de Liga

FOTO: Leandro Paredes, el capitán que quiere ganar todo con Boca.

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- Boca alcanzó el primero de sus objetivos este domingo al adjudicarse el título de Campeón de Liga en una definición apasionante, gracias al gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia.

Con este triunfo, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena continúan en la carrera por lograr la quíntuple corona, aspirando a cerrar un 2026 inolvidable con las posibles conquistas del Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

El próximo desafío para Boca será este sábado, cuando se enfrente a Banfield a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en las semifinales de la Copa Argentina.

Si logran avanzar, el "Xeneize" se medirá en la gran final con Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales.

Solo ocho días después, el 21 de noviembre, Boca disputará la gran final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, buscando romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Una vez finalizada su participación en la Copa Sudamericana, Boca se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en "La Bombonera", por los octavos de final del Torneo Clausura. De consagrarse en esta competición, obtendría la clasificación al Trofeo de Campeones, lo que podría poner un broche de oro a un 2026 extraordinario.