Boca avanza hacia la quíntuple corona tras consagrarse campeón de Liga
El conjunto "Xeneize" logró su primer objetivo al consagrarse campeón de Liga en un emocionante final. Ahora, se prepara para enfrentar nuevos desafíos en su búsqueda de la quíntuple corona.
FOTO: Leandro Paredes, el capitán que quiere ganar todo con Boca.
Buenos Aires, 9 noviembre (NA) -- Boca alcanzó el primero de sus objetivos este domingo al adjudicarse el título de Campeón de Liga en una definición apasionante, gracias al gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia.
Con este triunfo, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena continúan en la carrera por lograr la quíntuple corona, aspirando a cerrar un 2026 inolvidable con las posibles conquistas del Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.
El próximo desafío para Boca será este sábado, cuando se enfrente a Banfield a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en las semifinales de la Copa Argentina.
Si logran avanzar, el "Xeneize" se medirá en la gran final con Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales.
Solo ocho días después, el 21 de noviembre, Boca disputará la gran final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, buscando romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Una vez finalizada su participación en la Copa Sudamericana, Boca se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en "La Bombonera", por los octavos de final del Torneo Clausura. De consagrarse en esta competición, obtendría la clasificación al Trofeo de Campeones, lo que podría poner un broche de oro a un 2026 extraordinario.
Lectura rápida
¿Qué título logró Boca?
Boca se consagró campeón de Liga tras una emocionante definición.
¿Quién anotó el gol decisivo?
El gol que le dio el título a Boca fue anotado por Enner Valencia.
¿Cuándo juega Boca su próximo partido?
Boca enfrentará a Banfield el sábado a las 19 en Mendoza.
¿Qué otros títulos busca Boca?
Boca busca ganar el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.
¿Contra quién jugará Boca en la final de la Copa Sudamericana?
Boca se enfrentará a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]