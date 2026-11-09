FOTO: Scioli destacó el mensaje papal como un llamado a la unidad nacional y un cambio de rumbo

Buenos Aires, 9 noviembre (NA) - El secretario de Turismo, Daniel Scioli, consideró que el mensaje enviado por el Papa León XIV representa un hecho decisivo para la integración nacional y aseguró que "será un punto de inflexión" para "pensar en grande para nuestro país, del espíritu constructivo, no destructivo".

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, resaltó que las palabras del Sumo Pontífice incluyen un fuerte llamado a la concordia.

Al evaluar el clima de la jornada y las expectativas del público, el titular de la cartera turística destacó el acompañamiento de la gente: "Es muy bueno este marco multitudinario, este sol hermoso y lo que ha generado ayer el papa en su primer mensaje al pueblo argentino a través de las autoridades."

En esa misma línea, Scioli sostuvo que el pronunciamiento papal renovó el interés de la población por sumarse a las actividades previstas: "Ha generado que se aumente la voluntad de concurrir a cada uno de la agenda que tiene prevista hoy aquí y el miércoles en Luján."

Por último, el secretario enfatizó el impacto institucional y personal de la palabra papal para toda la dirigencia y la sociedad civil: "Creo que esto es un gran envión, mensaje al alma, al corazón, a la cabeza de cada argentino los que tenemos distintas responsabilidades."

Scioli concluyó apelando a "aunar esfuerzos" desde los diversos ámbitos con la meta compartida de construir "un país cada vez más próspero."

Agencia NA