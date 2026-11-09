Teddy Riner, la estrella del judo, se postula para la presidencia de Francia y busca unir al país

Teddy Riner, la figura destacada del judo, ha decidido dar un paso al frente y postularse como el próximo presidente de Francia. El múltiple campeón olímpico de 37 años hizo pública su intención a través de sus redes sociales el lunes, posicionándose como un candidato que busca trascender las divisiones políticas tradicionales. En una entrevista con el diario Le Parisien, Riner se describió como "ni de derechas ni de izquierdas", y expresó su deseo de ser un "presidente que una a la gente".

Al ser interrogado sobre la seriedad de su candidatura, Riner afirmó que "lo irresponsable sería quedarse callado y permanecer al margen de lo que está ocurriendo en nuestro país, y de lo que ha estado sucediendo durante años". Las elecciones presidenciales en Francia están programadas para el próximo año, en un contexto social marcado por tensiones crecientes.

Recientemente, se han llevado a cabo protestas masivas en París y otras ciudades del país, donde los manifestantes reclaman aumentos salariales y apoyan el movimiento de protestas estudiantiles. Esta situación ha ejercido una presión adicional sobre el gobierno francés. Riner ha manifestado su plena conciencia sobre estas tensiones sociales y ha enfatizado la necesidad de abordar la falta de esperanza entre los jóvenes y las generaciones mayores.

"Escucho la ira, que algunos expresan con negatividad, proveniente de personas que ya no tienen ambiciones ni el deseo de soñar en grande", declaró Riner. "Francia es un gran país. Me ha permitido convertirme en la persona que soy y me ha dado la oportunidad de soñar en grande. Hoy, eso es precisamente lo que falta. Ya no existe esa ambición, ya no existe esa esperanza".

El judoca, que aspira a obtener una cuarta medalla de oro olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028, aclaró que su candidatura presidencial no implica renunciar a su participación en los Juegos Olímpicos, siempre y cuando sus responsabilidades como presidente lo permitan y cuente con el apoyo del pueblo francés.

En septiembre, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre abusos racistas en internet dirigidos hacia Riner, tras sus comentarios sobre el auge de la extrema derecha en el país. En una entrevista con el programa deportivo Stade 2, Riner expresó su preocupación por el ascenso del extremismo, que lo ha "asustado muchísimo". Cuando se le preguntó si se refería a "ambos lados", respondió categóricamente que su enfoque estaba en "la extrema derecha".

Las encuestas indican que la nacionalista Marine Le Pen es la favorita para reemplazar al actual presidente Emmanuel Macron, seguida por el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon. Otros candidatos incluyen ex primeros ministros de Macron, así como representantes de la izquierda y la derecha moderadas.

Riner subrayó que "el país está viviendo divisiones profundas en este momento", y añadió que no percibe a ningún candidato que presente una visión creíble y justa capaz de unir al pueblo francés. "Hoy no hay nadie que ofrezca una esperanza auténtica. Siempre es un bando contra otro. Me postulo para presidente para demostrar que podemos volver a poner a Francia en pie. Somos capaces de lograr grandes cosas juntos".

Para formalizar su candidatura, Riner deberá reunir 500 firmas de funcionarios electos, como lo exige la legislación francesa. En cuanto a su primera iniciativa internacional si es elegido, Riner manifestó su deseo de asegurar que Francia colabore de manera efectiva con sus aliados y gane mayor respeto en el escenario global. "Muchos a mi alrededor han estado hablando de mi primer apretón de manos con Donald Trump", bromeó. "Veremos quién tiene el apretón más firme".