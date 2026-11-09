Viajó desde Paraná para ver a León XIV: "Soy adoptado y mi familia me dio esta oportunidad"

Santiago tiene 16 años, llegó desde Paraná, Entre Ríos, durante la mañana y se acercó al Monumento a los Españoles para vivir por primera vez la experiencia de ver a un Papa. “Me altera el corazón. Me llena de orgullo y de pasión verlo al Papa. Era uno de mis grandes sueños conocerlo”, contó sobre la emoción que le genera la presencia de León XIV en Argentina.

El adolescente explicó que su vínculo con la fe también está atravesado por su historia personal. “Yo soy privilegiado, porque tengo una vida demasiado complicada. Soy adoptado y mi otra familia no me podía cuidar. Ahora mi familia me dio esta oportunidad de venir con estos parientes y me llena de orgullo y de pasión”, relató. También contó que perdió a algunos de sus hermanos y que esa experiencia le enseñó a valorar los vínculos y la compañía de otras personas.

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?? Santiago tiene 16 años, es de Paraná y espera participar de la primera misa del papa León XIV. El adolescente compartió parte de su historia personal. Explicó que fue adoptado porque su familia biológica no podía hacerse cargo de él y destacó el cariño de su familia adoptiva. https://t.co/Bn5tCK1cef — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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Al hablar sobre los jóvenes y su relación con la religión, Santiago consideró que existe un distanciamiento de la fe y cuestionó las críticas hacia Jesús. “La juventud de ahora está muy alejada de Jesús, lo critican y le dicen de todo. Yo estoy en contra de eso, porque Jesús es una persona que hizo grandes cosas, hizo hasta milagros”, expresó.

Finalmente, destacó la importancia de recuperar los lazos de amistad y hermandad entre las personas. “Hay que valorar tener a un conocido, a algún amigo, a otras personas al lado para hablar y tomarse unos mates. Eso es señal de amistad y hermandad, que es lo que se está perdiendo ahora en la juventud”, sostuvo. Y dejó una reflexión sobre su propia historia: “Nunca hay que rendirse y nunca hay que bajonearse”.