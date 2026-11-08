Eva de Dominici y Emilio Kauderer exigieron en Mar del Plata respaldar al cine argentino

El inicio de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reunió en su alfombra roja a grandes figuras de la industria, entre ellas a Eva de Dominici y a Emilio Kauderer, quienes coincidieron en la urgencia de sostener el desarrollo del audiovisual nacional.

Radicada en Los Ángeles desde 2018 y con continuidad en producciones internacionales, De Dominici remarcó su compromiso con el país: "Argentina es mi país. El cine es cultura y en cualquier país es importante. Para que nazcan nuevos artistas, directores y escritores tiene que haber espacio y tiene que poder llevarse a cabo. Espero que la gente le dé valor a lo propio". La actriz recordó además su admiración por El secreto de sus ojos, la icónica cinta de Juan José Campanella.

Por su parte, el compositor Emilio Kauderer —autor de la banda sonora de dicha película ganadora del Oscar y galardonado en esta edición con el Premio Astor Piazzolla a la trayectoria— destacó el impacto de las salas llenas y la identidad del talento local: "Entiendo lo que ha pasado con el INCAA, de tratar de rever a quién se le da el dinero, pero tenemos que poder obtener fondos para no solo hacer coproducciones grandes, sino para darles a las generaciones venideras la opción de crecer".

El certamen marplatense continuará con proyecciones y salas colmadas hasta el 15 de noviembre, consolidándose como la cita cinematográfica más relevante de la región.

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