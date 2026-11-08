Qué dijo Jorge Almirón sobre el festejo anticipado de Rosario Central

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El director técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, reflexionó sobre el festejo anticipado que protagonizó su equipo tras vencer 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto. Esta celebración se tornó confusa por el agónico gol de Enner Valencia para Boca Juniors, que privó al club rosarino del bicampeonato. En conferencia de prensa, el entrenador compartió las emociones encontradas que se vivieron en el Gigante de Arroyito, donde hinchas y jugadores se lanzaron a festejar sin claridad sobre el resultado final en La Bombonera.

"Nos confundimos. Festejamos antes porque nos dejamos llevar por la gente", admitió Almirón, aludiendo a la inusual situación en la que los futbolistas se subieron al alambrado y la afición invadió el campo de juego, creyendo que habían conseguido el título.

El estratega subrayó el esfuerzo desplegado por sus jugadores en el cierre del campeonato: "Las sensaciones de todos los hinchas de Central, los jugadores y los directivos son que estuvimos cerca. Hicimos lo que teníamos que hacer en esta seguidilla de partidos que ganamos, que fue un cierre muy bueno. Estuvimos a veinte o treinta segundos de poder ganar. Es un momento de tristeza y de incertidumbre, porque hubo festejos al pensar que se iba a dar, pero lo único que siento es que ahora para nosotros empieza otro campeonato".

Respecto al desenlace del torneo, el DT elogió al equipo rival y destacó el nivel colectivo mostrado: "Es duro, a veces el fútbol no tiene explicaciones. He pasado por varios momentos así también como jugador. No se dio para nosotros, por lo que corresponde felicitar a Boca, a su técnico y a sus jugadores. Nosotros tenemos que salir fortalecidos de esto, la gente entendió que los futbolistas entregaron todo y lo del estadio fue espectacular".

Asimismo, Almirón evaluó los logros alcanzados durante el año: "Jugamos como un equipo grande para ganar la recta final. Clasificamos a la Copa Libertadores, que también es muy bueno, y lo logramos con buen juego. El equipo demostró nuevamente que hizo todo lo posible por ganar, convirtió muy buenos goles y completó un primer tiempo avasallante".

Al ser consultado sobre las ausencias en el plantel, Almirón mencionó a Ángel Di María, quien observó la definición desde afuera debido a una lesión muscular, y no ocultó su desilusión tras el triunfo de Boca. También se refirió a la tarjeta roja que recibió Gastón Ávila: "A Ángel nunca lo vas a reemplazar, tiene un plus diferente siempre. Sin embargo, el equipo mantuvo un buen juego, presionó constantemente y generó muchísimas situaciones. Lo malo del partido fue la expulsión de Ávila, porque ha sido fundamental en la recta final. Ahora toca recuperarse de este sabor amargo pensando en lo bueno que viene".

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