El grito que confundió a hinchas de Central y desató el festejo fallido en el Gigante de Arroyito
Una falsa noticia sobre un gol anulado a Boca ilusionó a Rosario Central con ganar la Tabla Anual, pero la alegría duró pocos minutos y terminó en desconcierto.
08/11/2026 | 09:47Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Rosario Central cumplió con su tarea al vencer por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó a la espera de lo que sucedía en el partido entre Boca y Defensa y Justicia.
Con el triunfo parcial del Xeneize gracias a un tanto agónico de Enner Valencia, el plantel Canalla se encontraba desolado en el campo de juego y Ángel Di María manifestaba su bronca desde un palco. Sin embargo, un grito aislado desde las tribunas alteró por completo el clima en el Gigante de Arroyito.
La supuesta noticia de que el tanto boquense había sido invalidado corrió como pólvora entre los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón. La ilusión de alcanzar la cima de la Tabla Anual desató una euforia desmedida: abrazos, corridas por el césped y plateístas trepados a los alambrados para celebrar un título que parecía consumado.
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El Xeneize se impuso 1-0 con un gol del delantero ecuatoriano en tiempo agregado y terminó por encima de Rosario Central. El equipo de Rodolfo Arruabarrena consiguió el primer gran objetivo de la temporada.
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El despertar y el desencanto
La alegría se derrumbó en cuestión de segundos cuando se confirmó que la información carecía de sustento y el marcador favorable a Boca seguía inalterable. El episodio dejó una de las postales más insólitas del fútbol argentino, transformando una tarde de triunfo deportivo en un inesperado viral de desconcierto.
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??? De la tristeza por el gol de Boca a la confusión en el Gigante de Arroyito que derivó en festejos: "LO ANULÓ".
??? @Pasoapaso https://t.co/7URG13Sq8Q— TyC Sports (@TyCSports) November 8, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto?
Rosario Central venció por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.
¿Quiénes estaban pendientes del resultado de otro partido?
El plantel Canalla y su cuerpo técnico estaban pendientes del partido entre Boca y Defensa y Justicia.
¿Qué generó la noticia de un gol anulado a Boca?
La noticia generó euforia entre los jugadores y aficionados de Rosario Central.
¿Cuál fue la reacción tras confirmarse que el gol no había sido anulado?
La alegría se desmoronó rápidamente al confirmarse que el marcador favorable a Boca seguía inalterable.
¿Qué efecto tuvo este episodio en el ambiente del partido?
Transformó una tarde de triunfo en un momento de desconcierto y viralidad en el fútbol argentino.