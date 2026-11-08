El grito que confundió a hinchas de Central y desató el festejo fallido en el Gigante de Arroyito

Rosario Central cumplió con su tarea al vencer por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y quedó a la espera de lo que sucedía en el partido entre Boca y Defensa y Justicia.

Con el triunfo parcial del Xeneize gracias a un tanto agónico de Enner Valencia, el plantel Canalla se encontraba desolado en el campo de juego y Ángel Di María manifestaba su bronca desde un palco. Sin embargo, un grito aislado desde las tribunas alteró por completo el clima en el Gigante de Arroyito.

La supuesta noticia de que el tanto boquense había sido invalidado corrió como pólvora entre los futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón. La ilusión de alcanzar la cima de la Tabla Anual desató una euforia desmedida: abrazos, corridas por el césped y plateístas trepados a los alambrados para celebrar un título que parecía consumado.

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El despertar y el desencanto

La alegría se derrumbó en cuestión de segundos cuando se confirmó que la información carecía de sustento y el marcador favorable a Boca seguía inalterable. El episodio dejó una de las postales más insólitas del fútbol argentino, transformando una tarde de triunfo deportivo en un inesperado viral de desconcierto.

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??? De la tristeza por el gol de Boca a la confusión en el Gigante de Arroyito que derivó en festejos: "LO ANULÓ". ??? @Pasoapaso https://t.co/7URG13Sq8Q — TyC Sports (@TyCSports) November 8, 2026

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