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El Dúo Coplanacu le cantará al Papa en Buenos Aires: "Es tocar el cielo con las manos"

Julio Paz confirmó que el legendario dúo folklore folklórico actuará este lunes en el Monumento a los Españoles, inmediatamente después de la misa multitudinaria que oficiará el Santo Padre.

08/11/2026 | 14:37Redacción Cadena 3

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Dúo Coplanacu.

FOTO: Dúo Coplanacu.

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    Audio. El Dúo Coplanacu le cantará al Papa en Buenos Aires: "Es tocar el cielo con las manos"

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El folklore argentino tendrá un lugar de honor durante la visita pastoral de León XIV en Buenos Aires.

El Dúo Coplanacu, referente indiscutido de la música nativa, se presentará este lunes en el escenario del Monumento a los Españoles inmediatamente después de la misa central, compartiendo la previa y el cierre artístico junto a figuras como Soledad Pastorutti.

Julio Paz, integrante de la formación, expresó el impacto que generó la convocatoria en la agrupación santiagueña radicada en Córdoba: "Es muy fuerte para nosotros, no logramos caer. Ellos buscaron a nuestro representante y no podíamos creer que nos llamaran para esto. Es la posibilidad de transmitir, porque el Papa está sensibilizado con el interior y los lugares chiquitos de Latinoamérica".

El músico destacó además el sentido espiritual y cultural de la presentación ante la multitud que acompañará al Pontífice: "Llevarle la música del noroeste argentino es un honor, es tocar el cielo con las manos. Poder cantar para el Papa y la gente que lo va a ver es tremendamente grande".

Finalmente, Paz reafirmó su devoción y el compromiso de llevar la identidad federal al escenario porteño: "Soy devoto de la Virgen María y de la religiosidad de nuestra gente. Representaremos a nuestra Córdoba querida, más allá de ser santiagueños: llevamos el corazón de nuestro norte y de nuestra provincia".

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Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Buenos Aires?
La visita pastoral de León XIV incluirá una presentación del Dúo Coplanacu.

¿Quiénes se presentarán en el evento?
El Dúo Coplanacu y Soledad Pastorutti estarán en el escenario del Monumento a los Españoles.

¿Cuándo se realizará la presentación?
La presentación del Dúo Coplanacu será este lunes, inmediatamente después de la misa central.

¿Qué expresó Julio Paz sobre la convocatoria?
Julio Paz mencionó que fue un impacto fuerte y una gran oportunidad para transmitir la música del noroeste argentino.

¿Cuál es el compromiso de Julio Paz en la presentación?
Paz se comprometió a llevar la identidad federal de Córdoba y representar a su gente en el evento.

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