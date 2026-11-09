Vigilia histórica del Papa León XIV en FAdeA: transmisión en vivo y grilla de lujo

FOTO: Se espera que miles de personas asistan a FAdeA la noche previa a la misa del Papa.

A pocas horas de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente de la provincia, Córdoba se encuentra blindada de expectativa ante la llegada del Papa León XIV.

Este lunes, las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se convertirán en el epicentro de una vigilia multitudinaria que congregará a fieles y peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior a la espera de la Santa Misa del martes 10 de noviembre.

Para garantizar que nadie se quede afuera de la celebración, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial: transmitirá en vivo todas las alternativas del evento a partir de las 17:30 a través de su canal oficial de YouTube (disponible en el enlace de la transmisión oficial).

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Una grilla artística de primer nivel

La previa al arribo papal estará marcada por una imponente programación musical que fusionará el folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas.

Entre los números principales destacan las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros artistas que subirán al escenario montado en el predio.

Las puertas de FAdeA abrirán oficialmente a las 18:00, dando inicio a una jornada que se extenderá durante toda la madrugada. El evento tendrá además un marcado carácter federal: entre las 18:00 y las 22:00, las pantallas gigantes del predio proyectarán conexiones en directo con comunidades juveniles de todo el país que celebran vigilias en simultáneo.

Asistencia pastoral y recomendaciones para los peregrinos

Más allá de los espectáculos, el predio contará con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para la administración del sacramento de la reconciliación.

Aquellos asistentes que decidan pasar la noche en el lugar para aguardar la misa papal deberán tener en cuenta las normativas de seguridad.

Se permite el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección solar (el ingreso de carpas está estrictamente prohibido).

Toda la información detallada sobre accesos, cronogramas y recomendaciones logísticas se encuentra centralizada en el sitio oficial www.elpapaencordoba.com.ar .